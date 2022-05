Announcement

Programme

Jeudi 16 mai 2022

(Salle du site archéologique d’Oudhna de l’AMVPPC)

08:30 – 09:00 Accueil des participants

09:00 – 09:45 Allocutions d’ouverture

09:45 – 11:10 Préhistoire, Protohistoire, Antiquité

Malika HACHID (Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Alger, Algérie), Les premiers locuteurs de la langue amazighe au miroir de l’archéologie rupestre préhistorique.

(Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Alger, Algérie), Les premiers locuteurs de la langue amazighe au miroir de l’archéologie rupestre préhistorique. Elena PANAITE (Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, Égypte), Des mots aux images : représentations des « Libyens » en Égypte ancienne.

(Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, Égypte), Des mots aux images : représentations des « Libyens » en Égypte ancienne. Valeria ARGIOLAS (IREMAM, CNRS UMR 7310, Aix-Marseille, France), L’action de substrat d’un état ancien du berbère sur les mots latins Buda et Tabula.

(IREMAM, CNRS UMR 7310, Aix-Marseille, France), L’action de substrat d’un état ancien du berbère sur les mots latins Buda et Tabula. Mustapha LAKHLIF (Université Hassan II, Casablanca, Maroc), Apulée, un Berbère méconnu.

Discussion

11:10 – 11:30 Pause-café

11:30 – 12:45 Documents libyco-berbères

Jean-Pierre LAPORTE (Paris, France), À la découverte des stèles libyques figurées de Kabylie.

(Paris, France), À la découverte des stèles libyques figurées de Kabylie. Ouiza AIT AMARA (Université Alger 2, Algérie), L’armement sur des stèles libyques de Kabylie.

(Université Alger 2, Algérie), L’armement sur des stèles libyques de Kabylie. Mansour GHAKI (Institut National du Patrimoine, Tunis, Tunisie), L’évolution historique de la société en Afrique du Nord antique et le libyque.

Discussion

Déjeuner

14:30 – 15:50 Études linguistiques

Fatima LEHAM (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France), L’évolution des valeurs des supports ay, a et i dans la langue berbère.

(Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France), L’évolution des valeurs des supports ay, a et i dans la langue berbère. Boudjema AZIRI (Haut Conseil à l’Amazighité, Alger, Algérie), L’apport des mots tombés en désuétude dans l’enrichissement et le renouvellement du lexique amazighe actuel.

(Haut Conseil à l’Amazighité, Alger, Algérie), L’apport des mots tombés en désuétude dans l’enrichissement et le renouvellement du lexique amazighe actuel. Fatsiha AOUMER (Université Abderrahmane Mira, Béjaïa, Algérie), Retour à une description d’un parler berbère (kabyle) de Béjaia à partir d’un extrait d’une traduction manuscrite du XIXe siècle.

(Université Abderrahmane Mira, Béjaïa, Algérie), Retour à une description d’un parler berbère (kabyle) de Béjaia à partir d’un extrait d’une traduction manuscrite du XIXe siècle. Lameen SOUAG (Lacito, UMR 7107, Paris, France), Les termes de parenté en proto- berbère.

Discussion

15:50 – 16:10 Pause-café

16:10 – 17:20 Ethnonymie antique et médiévale

Ahmed M’CHAREK (Université de Tunis, Tunisie), Ethnonymie des Berbères Jaraoua de l’Antiquité au Moyen Âge.

(Université de Tunis, Tunisie), Ethnonymie des Berbères Jaraoua de l’Antiquité au Moyen Âge. Mohamed ELEFFI (Université de Sousse, Tunisie), Des Astakoures de Ptolémée aux Astrices de Corippe. A la recherche d’une tribu africaine de la Proconsulaire méridionale.

Discussion

Vendredi 27 mai 2022

(Salle de la Bibliothèque nationale de Tunisie)

08:30 – 09:00 Accueil des participants

09:00 – 09:15 Séance de bienvenue

09:15 – 10:30 Des données onomastiques

Kahina CHAKER (RASYD/CRASC, Oran, Algérie) & Ouerdia YERMECHE (RASYD/CRASC, Oran, Algérie), La langue berbère à travers l’histoire : étude de quelques cas de dénominations onomastiques (anthroponymes et toponymes).

(RASYD/CRASC, Oran, Algérie) & (RASYD/CRASC, Oran, Algérie), La langue berbère à travers l’histoire : étude de quelques cas de dénominations onomastiques (anthroponymes et toponymes). Nadia KAAOUAS (Université Hassan II, Casablanca, Maroc), Étude des anthropotoponymes amazighes à travers l’histoire.

(Université Hassan II, Casablanca, Maroc), Étude des anthropotoponymes amazighes à travers l’histoire. Abdelaziz ALLATI (Université Abdemalek Saâdi, Tanger-Tétouan, Maroc), Quelle place accorder au matériau toponymique dans les reconstructions de la langue berbère ?

Discussion

10:30 – 10:50 Pause-café

10:50 – 12:00 Des manuscrits et autres sources

Abdallah AMENNOU (Essaouira, Maroc), The Amazigh pharmacopoeia lexicon in the "al-Ba‘qilī " manuscript.

(Essaouira, Maroc), The Amazigh pharmacopoeia lexicon in the "al-Ba‘qilī " manuscript. Ramdane BOUKHERROUF (Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie), Nomenclature des plantes extraites du Traité des simples d’Ibn al-Bayṭār et attestées aujourd’hui dans quelques parlers berbères.

(Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie), Nomenclature des plantes extraites du Traité des simples d’Ibn al-Bayṭār et attestées aujourd’hui dans quelques parlers berbères. Alou AG AGOUZOUM (Institut de Pédagogie universitaire, Bamako, Mali) & Abdoul Karim HAMADOU (Université des Lettres et Sciences Humaines, Bamako, Mali), La médiation linguistique Arabe/Berbère Sud (BS) dans les manuscrits : analyse d’un extrait du traité abrégé de droit malekite (Risala).

Discussion

Déjeuner

14:15 – 15:30 Langue et usages

Anna Maria DI TOLLA (Università degli Studi di Naples "L'Orientale", Italie), Politique coloniale éducative en Libye : le rôle de la langue amazighe.

(Università degli Studi di Naples "L'Orientale", Italie), Politique coloniale éducative en Libye : le rôle de la langue amazighe. Rachid ISEKSIOUI (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc), Les interférences morphosyntaxiques et l’enseignement-apprentissage de l’amazighe pour les non-amazighophone.

(Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc), Les interférences morphosyntaxiques et l’enseignement-apprentissage de l’amazighe pour les non-amazighophone. Karim OUARAS (Université Oran 2 / CEMA, Algérie), Tifinagh : de la graphie au graphisme.

Discussion

15:30 – 15:50 Pause-café

15:50 – 16:45 Toponymie et questions de géographie historique

Hassan AKIOUD (Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat, Maroc), Données toponymiques berbères dans les documents arabes médiévaux : spécificités de transcription et problématique d’extraction et d’étude.

(Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat, Maroc), Données toponymiques berbères dans les documents arabes médiévaux : spécificités de transcription et problématique d’extraction et d’étude. Carles MURCIA SANCHEZ (Universitat de Barcelona, Catalogne, Espagne), La toponymie amazighe de Šarq Al- Andalus : rapport préliminaire.

Discussion

Samedi 28 mai 2022

(Salle de l’Académie “Beit Al-Hikma”)

08:30 – 09:00 Accueil des participants

09:00 – 09:20 Séance de bienvenue

09:20 – 10:50 Diverses approches sur l’histoire de la langue

Mohamed HASSEN (Université de Tunis, Tunisie), Paysages et toponymie berbère en Ifrîqiya au Moyen Âge.

(Université de Tunis, Tunisie), Paysages et toponymie berbère en Ifrîqiya au Moyen Âge. El Ouafi NOUHI (Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat, Maroc), La tradition lexicographique amazighe en caractère arabe, cas de Al-sura li sa’adah bi-lḥusna wa ziyyadah d’Ibrahim b. 'Alî al-Martînî, mort après 1756.

(Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat, Maroc), La tradition lexicographique amazighe en caractère arabe, cas de Al-sura li sa’adah bi-lḥusna wa ziyyadah d’Ibrahim b. 'Alî al-Martînî, mort après 1756. Gábor TAKACS (Department of Classics, Faculty of Philology, University of Lodz, Poland), Some Berber Studies XVI.

(Department of Classics, Faculty of Philology, University of Lodz, Poland), Some Berber Studies XVI. Roger BLENCH (University of Cambridge McDonald Institute for Archaeological Research, Royaume Uni), Reconstruire l’histoire de la musique berbère.

(University of Cambridge McDonald Institute for Archaeological Research, Royaume Uni), Reconstruire l’histoire de la musique berbère. Ouahmi OULD-BRAHAM (MSH Paris Nord, France), De la bibliographie relative à l’histoire de la langue de ce dernier quart de siècle (1995-2020).

Discussion

10:50 – 11:10 Pause-café

11:00 – 12:00 Clôture et feedbacks.

Déjeuner

L’après-midi Visite des ruines de Carthage.

Page officielle

Partenaires du colloque

Le projet a été initié avec la MSH Paris Nord (CNRS, Université Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord) et le laboratoire scientifique LACITO (UMR 7109, CNRS, Inalco et Université Sorbonne Nouvelle). Il y a aussi la DGLFLF (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, ministère de la Culture, Paris) qui a soutenu l'événement.

Les partenaires tunisiens sont : l'Université de Tunis avec le laboratoire LMAIM, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle, la Bibliothèque nationale de Tunisie, l'Institut National du Patrimoine, l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts "Beit Al Hikma", et le MECAM (Merian Centre For Advanced Studies in the Maghreb). Autres partenaires : Institut français de Tunisie (Tunis) et le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (Oran).