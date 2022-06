Postures ventriloques (XVe-XVIIIe siècles)

Summary

Depuis la plus haute Antiquité grecque et latine et à travers tout le Moyen Âge, les historien·nes, philosophes, littéraires et artistes ont mis en scène des personæ féminines et leur ont donné une voix. Qu’elles relèvent de l’ethos de l’amante éplorée (pensons aux poésies de Sapho ou aux Héroïdes d’Ovide), de la femme cruelle, de la jeune fille chaste et pure ou de la vieille d’origine modeste, ces « voix » féminines modulées à la première personne présentent une grande diversité d’ethe. Si on retrouve bien évidemment ces mêmes « voix » dans l’histoire, la littérature et les arts d’Ancien Régime, les bouleversements socioculturels importants que connaît la première modernité (XVe-XVIIIe siècles) et qui amènent une transformation radicale du rapport des femmes à la culture ont entraîné une modification profonde des enjeux et modalités qui entourent leur prise de parole. Le quatrième colloque du CIREM 16/18 (Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité) vise à préciser la nature et l’ampleur de cette modification dans la construction du genre.