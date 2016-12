Résumé

Fondé sur la présence d’une dizaine de doctorants travaillant sur la région et rattachés à ce laboratoire, le GRAC se propose d'abord de présenter les thèses de politique comparée, de relations internationales ou d'économie politique en cours au CERI. Il invite bien sûr les doctorants d'autres disciplines (anthropologie, géographie etc.) inscrits dans d'autres établissements à y assister. Il se conçoit en effet comme un lieu ouvert de débats et d'échanges. C'est pourquoi il sera aussi l'occasion de faire intervenir les auteurs de travaux et ouvrages récents (en langue française, anglaise ou russe pour l'essentiel) afin d'inscrire les travaux des doctorants dans la perspective de l'actualité scientifique sur l'Asie centrale. Enfin, il pourra être l'occasion d'aborder avec des experts - européens ou centrasiatiques notamment - certaines questions liées aux grands équilibres de la zone (événements au Kirghizstan, présidence kazakhstanaise de l'OSCE, enjeux énergétiques...)