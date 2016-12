Résumé

S’efforçant d’interroger autrement le matériau papyrologique et diplomatique, ce colloque se propose d’éclairer le rapport entre matérialité des sources et conception de l’histoire. D’une part, il explore le fonctionnement du système judiciaire musulman, et à travers lui, le statut juridique des minorités religieuses, de l’autre, il réexamine le rapport du monde musulman médiéval à l’Autre, aux pays limitrophes de la dār al-ḥarb. Aussi la réflexion des interventions qui ponctuent ce colloque porte-t-elle sur les documents légaux et écrits officiels à la faveur d’approches croisées rendues possibles grâce aux divers domaines de recherche qui y sont explorés, histoire, religion, droit normatif et archéologie. Qu’ils soient d’Orient (Égypte, Syrie) ou d’Occident musulman (Maghreb, al-Andalus), les témoignages dont sont porteurs ces écrits légaux et officiels, objets d’une analyse pluridisciplinaire, contribuent à renouveler notre vision de la fonction et de l’autorité des acteurs judiciaires comme de celles des détenteurs du pouvoir politique au Moyen Âge.