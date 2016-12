Annonce

Présentation



Les Ouïghours sont un peuple vivant dans l’ouest de la Chine, au sein de la région autonome ouïghoure que traversait jadis la route de la Soie. L’exceptionnelle richesse de leur culture est un domaine d’étude que privilégient les universitaires de nombreux pays.



Le colloque Oghouz, en partenariat avec l’INALCO, l’EPHE/GRSL/CNRS, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris/CERI/GRAC, l’Université Paris-VII Denis Diderot, l’IFEAC, le Sénat, l’Association ADET, la MIE Labo 13, et Animafac, accueillera des chercheurs français et étrangers qui présenteront au public leurs travaux sur la culture et le peuple ouïghours.



Le grand public est invité par ailleurs à une rencontre avec cette culture, par le biais de différents ateliers de découverte : calligraphie, gastronomie, danse et littérature. Sont également prévues la projection du documentaire Les Momies du bassin de Tarim de David Shadrack, une exposition de nombreuses œuvres ouïghoures regroupant photographies, mangas et objets ethniques et des concerts d’ouverture et de fermeture de cette semaine.



Accès : Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. Seules les dégustations de gastronomie ouïghoure, proposées chaque jour lors du déjeuner, sont à prix libre

Programme



Lundi 18 novembre: Langues

(Lieu : Auditorium de l’INALCO au 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris)

10h Ouverture des journées, présentation par Catherine Poujol (INALCO) et Dilnur Reyhan (Université de Strasbourg/INALCO)

10h30 « Teaching Uyghur at Indiana University », Gulnisa Nazarova (Indiana University, USA)

(Indiana University, USA) 11h30 « L’ouïghour et les langues turques », Johann Strauss (Université de Strasbourg)

12h30 Pause Repas

13h 30 Atelier de lecture

15h 00 « L'informatisation de la langue ouïghoure: défis et tendances», Waris Janbaz (Université Paris-VIII)

16h 00 Vernissage de l'exposition

17h00 Concert ouïghour

Mardi 19 novembre : Identité

(Lieu : Auditorium de l’INALCO au 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris)

10h30 Accueil (Journée présidée par Alexandre Papas)

11h00 « The Uyghur identity in contemporary Kazakhstan: opportunities and threats », Ablet Kamalov (Kazakhstan Institute for Oriental Studies)

12h00 Pause repas

13h30 Atelier de calligraphie

14h30 Projection du film « Les Momies du bassin de Tarim », David Shadrack Smith, 2007, 52 min.

15h30 « Les soi-disant "momies" des nécropoles du Sinkiang et l'histoire ancienne du Sinkiang », Bernard Sergent (CNRS)

(CNRS) 16h30 « Uyghur identity in 1930s and 1940s », Ondrej Klémes (Charles University, République Tchèque)

Mercredi 20 novembre : Diaspora et Histoire

(Lieu : Salle de conférence, GSRL – CNRS, 59-61 Rue Pouchet, 75017 Paris)

10h30 Accueil (Journée présidée par Thierry Zarcone)

11h00 « Paul Pelliot et l’étude ouïghoure », Maxime Guérin (International Institute for Asian Studies, Leiden, Pays-Bas)

12h00 Pause repas

13h30 « La diaspora ouïghoure en Turquie », Stéphane de Tapia (Université de Strasbourg)

(Université de Strasbourg) 14h30 « Les Ouïghours du Kirghizstan », David Gauzère (Université de Bordeaux III), Anatole Douaud (Sciences-Po Paris)

(Université de Bordeaux III), Anatole Douaud (Sciences-Po Paris) 15h30 « Diaspora numérique ouïghoure », Dilnur Reyhan (Université de Strasbourg/INALCO)

(Université de Strasbourg/INALCO) 16h30 « Les musulmans de Chine », Emmanuel Lincot (Institut Catholique de Paris)

Jeudi 21 novembre : Géopolitique du monde ouïghour (Xinjiang)

(Lieu : Salle de conférence, CERI-Science-Po au 56 Rue Jacob, 75006 Paris)

09h30 Accueil (Journée présidée par Françoise Aubin)

10h00 « Aux marges de la société ouïgoure: route de la soie, Naqshbandiyya chinoise, Dungans, apostolat chrétien », Françoise Aubin (CNRS)

(CNRS) 10h20 « Le soufisme des Ouïghours du Xinjiang à travers la miniature, la gravure et la photographie », Thierry Zarcone (EPHE)

(EPHE) 11h00 « La renaissance culturelle du Turkestan oriental aux XVIIème et XVIIIème siècles », Alexandre Papas (CNRS)

(CNRS) 11h40 « Transformation des villes d’oasis, le cas de Kashgar», Jean-Paul Loubes (Ecole d’Architecture de Paris - La Villette/ EHESS)

12h20 Pause repas

14h00 « The Bulldozer State. Chinese socialist development in Xinjiang », Ildikó Bellér‑Hann (Université de Copenhague)

(Université de Copenhague) 14h40 « Modernité et mutation des formes de mobilisation politique chez les Ouïghours », Rémi Castets (Université Bordeaux III/Sciences-Po)

(Université Bordeaux III/Sciences-Po) 15h20 « Being on a 'wrong' side in the Civil war: mass shooting of Taranchi Uyghurs ("Atu'' tragedy) in Semerich'ye in 1918 », Ablet Kamalov (Académie des Sciences du Kazakhstan)

(Académie des Sciences du Kazakhstan) 16h00 « La stratégie chinoise d’ouverture du Xinjiang à l’Eurasie », Alain Cariou (Université Paris IV Sorbonne)

(Université Paris IV Sorbonne) 16h40 La Chine de l’Asie centrale et la politique chinoise au Xinjiang », Zhang Yike (China Executive Leadership Academy Pudong) sous réserve

Vendredi 22 novembre : Art et Culture

(Lieu : Université Paris-VII Denis-Diderot, Halle aux Farines, Amphi 5C, 5 Rue Thomas Mann 75013)

10h30 Accueil (Journée présidée par Rémi Castets)

11h00 « Qutadgu Bilig, une oeuvre de transition entre culture ancienne et Islam», Vali Sulaymanoglu (INALCO)

12h00 Atelier de cuisine ouïghoure avec Jany (Labo 13 de la MIE au 15, Rue Jean-Antoine de Baïf, 75013 Paris)

14h00 « La mise en scène de la musique et de la danse traditionnelle ouïghoure», Mukaddas Mijit (Université Paris- X)

(Université Paris- X) 15h00 « La technique de Leghmen ouïghour », Nicole Rodda (EHESS)

16h00 Atelier de danse ouïghoure avec Mukaddas Mijit

17h00 Grand concert avec des groupes ouïghours de la Scandinavie.