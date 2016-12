Annonce

La Maison de l'histoire (université de Genève) et le laboratoire « Langages, Littératures, Sociétés » (université de Savoie) organisent deux journées d'étude, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014. Ces journées seront consacrées aux sénats des états de Savoie qui seront considérés comme des lieux de carrefours et de mobilités judiciaires. La mobilité est entendue ici au sens large : circulation des hommes, des œuvres, des pratiques ; approche du fonctionnement de la justice sarde qui ne tienne pas seulement compte des injonctions du souverain, mais du fonctionnement d’une structure et des liens professionnels entre les institutions judiciaires ; réception et débats sur la justice aux XVIIIe et XIXe siècles. En somme, il s’agira d’inscrire l’histoire de la justice d’un État « frontière » dans un long terme et favoriser une approche sur les lieux de contacts (histoire connectée), les passeurs, les mobilités de tout ordre, afin de saisir, le cas échéant, si des pratiques de justices partagées sont constatées avec et dans les États de Savoie, depuis la période moderne jusqu’en 1860.

Dans la continuité des recherches sur la justice dans les États de la Maison de Savoie (Hervé Laly, 2012 ; Gian Savino Pene Vidari, 2001 ; Françoise Briegel et Sylvain Milbach, 2013) entreprises ces dernières années, seront organisées deux journées d’études, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014 à l’Université de Genève, consacrées aux circulations et aux mobilités judiciaires entre et avec les Sénats des États de la Maison de Savoie (dimension intra ou extra étatique) depuis l’époque moderne et jusqu’au XIXe siècle.

La démarche qui préside à ces journées souhaite appréhender les États de Savoie comme une unité politique souveraine qui prend en considération des frontières territoriales variables selon les périodes traitées (comme Nice, Val d’Aoste, Gênes, etc.). Néanmoins, il ne s’agit pas de réduire l’unité « étatique » à une uniformité, qu’elle fût administrative, sociale ou judiciaire. En effet, les États de Savoie conjuguèrent différentes langues, développèrent des administrations qui s’adaptèrent aux usages locaux, notamment en prenant en compte leurs spécificités historiques, géographiques et sans nul doute culturelles. L’entité politique que furent les États de Savoie peut être assimilée à une mosaïque à l’image d’ailleurs d’autres grands pays en Europe jusqu’au moins à la Première Guerre mondiale. Cette « conjugaison » de territoires aux réalités et héritages variés s’est traduite en droit et en pratiques juridiques, mais pas de manière totalement uniforme. Par exemple, Gênes n’entre sous le sceptre de la Maison de Savoie qu’au XIXe siècle, tandis que l’île de Sardaigne y est annexée dès 1720 ; Gênes se voit dotée d’un Sénat, contrairement à la Sardaigne : bel exemple d’une gestion « à la carte » du territoire et d’intégrations spécifiques. Si l’histoire proprement territoriale des États de Savoie suggère des pratiques différenciées, c’est bien parce que les procédés administratifs locaux ou centraux, le personnel de l’État et de justice, les institutions en général durent faire preuve de souplesse, d’adaptabilité et de perméabilité aux usages non locaux ou « étrangers ».

Bien que modeste puissance, les États de Savoie eurent par leur situation géographique un rôle fondamental dans le jeu militaire et géopolitique de l’Europe continentale du XVIe jusqu’au XIXe siècles : leurs princes, « portiers des Alpes », jouèrent alternativement ce jeu avec plus ou moins de bonheur, mais toujours ils furent « en prise » avec les influences qui traversaient le continent. C’est même peut-être à ces contacts que leurs États ont pu apparaître, rétrospectivement ou non, comme « modernisateur modèle » aussi bien à l’heure des « monarchies éclairées » du XVIIIe siècle qu’à celle de l’Etat libéral du XIXe siècle. Dans l’un et l’autre cas, l’administration de la justice tint dans ces politiques ambitieuses un rôle central dont l’écho a même parfois franchi ses frontières et créer débat.

Et dans l’ordre intérieur, agir comme un « Etat » central nécessitait des relais, rôles qu’assumèrent en partie les Sénats qui conjuguèrent de nombreuses fonctions : diplomatiques, réglementaires, administratives, mais surtout judiciaires. Grâce à leur niveau élevé dans la hiérarchie judiciaire, ils sont souvent appréhendés dans l’historiographie comme les transmetteurs des « ordres » du prince qui consolidèrent et/ou modernisèrent au fil des siècles l’appareil administratif et les politiques étatiques centralisatrices, surtout dès la fin du XVIIe siècle. Si au cours de la période envisagée, leur amplitude en tant que « relais » entre les populations et le prince évolua, ces cours restèrent, du moins depuis les Royales Constitutions des années 1720 jusqu’en 1848, l’incarnation du pouvoir royal. Pourtant les Sénats, du moins le Sénat de Savoie que nous connaissons mieux, n’étaient pas fermés sur eux-mêmes, avec le roi pour seul interlocuteur : comme groupe social et professionnel, les magistrats et le personnel de justice ont pu de fait favoriser ou initier des circulations et des échanges qui ne relevaient pas directement des injonctions du pouvoir. Les événements ont pu intensifier ces circulations. On pourrait ici songer en priorité à la période révolutionnaire et impériale qui affecta à des degrés divers la justice dans les États, alors que les archives attestent, de manière moins spectaculaire et plus continue, combien les idées, les sénateurs, le personnel de justice, les pratiques et les objets furent mobiles, traversant à la fois le pays et ses frontières.

Dans l’ordre de l’administration intérieure :

L’unité, celle-là même qui permit aux États de Savoie d’exister jusqu’en 1860, s’est-elle construite à partir d’échanges qui ne furent pas verticaux ?

Quels furent les liens entre les juridictions inférieures et les Sénats ?

Les échanges triangulaires furent-ils possibles entre les juridictions inférieures et les Sénats desquels elles ne dépendaient pas directement ? C’est-à-dire, y eut-il des échanges entre les juridictions mages de la Maurienne par exemple et les Sénats de Nice ou de Turin ?

Quels furent la nature, les modalités et les rythmes de tels échanges ?

Les Sénats des États de Savoie furent-ils ouverts et facilitateurs pour créer d’autres types de circulations que celles développées dans le cadre de leurs activités de justice ?

Dans l’ordre des circulations avec l’étranger :

Les États limitrophes et les cours de justices étrangères développèrent-elles des coopérations judiciaires au nom de principes supérieurs tels que l’ordre public ?

Si circulations il y eut, eurent-elles un effet sur l’uniformisation de pratiques, d’idées et de savoir-faire ?

Quels échos les réformes « modernisatrices » rencontrèrent-elles dans les pays européens, tant au XVIII e qu’au XIX e siècles ?

qu’au XIX siècles ? La notion de « justice partagée » est-elle pertinente et peut-elle être invoquée en tant que processus d’uniformisation administrative, juridique et judiciaire dans les États de Savoie et plus largement dans l’Europe ?

La circulation du personnel avant, pendant, après la Révolution Française sous-entend, en général, la circulation des modèles. Or, ce modèle de type diffusionniste est-il réellement attesté dans les pratiques ?

Une proposition d’une demi-page environ (maximum 2000 signes) devra être envoyée, par email, avant le 15 mars 2014 à Sylvain Milbach syl.milbach@wanadoo.fr et Françoise Briegel, francoise.briegel@unige.ch.

Votre proposition indiquera également votre nom, prénom, vos coordonnées et, le cas échéant, votre institution de rattachement.

Lieu des Journées : Université de Genève, Salle U 408 (4e étage) – Uni-Dufour, 24, rue du Général Dufour, 1205 Genève.

Comité scientifique

Françoise Briegel (Maître assistante, Maison de l’histoire, Université de Genève)

Simona Cerutti (Directrice d’études, EHESS, Paris)

Hervé Laly (Professeur agrégé, Laboratoire LLS, Université de Savoie)

Frédéric Meyer (Professeur, CRULH, Université de Lorraine)

Sylvain Milbach (Maître de conférences HDR, Laboratoire LLS, Université de Savoie)

Marc Ortolani (Professeur, ERMES, Université de Nice Sophia Antipolis)

Matthew Vester (Professeur, Department of History, West Virginia University

Personnes de contact