Annonce

Argumentaire

Ce colloque invite à une réflexion historique, philosophique et anthropologique sur la pluralité des relations que notre société entretient avec les animaux. Il interrogera également les pratiques pour mieux pouvoir imaginer notre devenir commun.

Il existe dans chaque groupe humain des valeurs, des codes culturels, des règles qui organisent les relations aux animaux et qui codifient la place de l’homme dans la nature et parmi les vivants.

Depuis le Néolithique, la domestication est loin de se résumer à une exploitation matérielle de l’homme sur les animaux, elle est sans doute le fruit d’une grande curiosité intellectuelle des hommes et d’intérêts partagés. Les relations actuelles entre les hommes et les animaux se nourrissent de cette histoire longue que les hommes ont écrite et qui est faite de concurrence, d’entraide, d’affection, de protection, de travail…

Les sociétés occidentales sont de plus en plus des sociétés urbaines éloignées des animaux de rente et des animaux sauvages. Les seules références proches sont les animaux de compagnie ; les enfants sont socialisés avec les animaux de compagnie et cela change complètement la place des animaux parmi les hommes et le regard qu’on porte sur eux.

Aujourd’hui un débat s’est engagé sur la façon de percevoir, classer, aimer, utiliser les animaux. Depuis l’animal (être singulier et abstrait des animalistes), aux animaux (êtres vivants avec qui nous, êtres humains entretenons des relations multiples et millénaires), il y a une différence notable.

Comment repenser nos relations aux animaux dans une société nourrie d’images d’animaux anthropomorphisés?

Quels futurs construire en prenant en compte à la fois les devoirs des sociétés vis-à-vis des animaux (respect et codes de bientraitance) et nos relations réelles, imaginaires et symboliques tout en ne déviant pas vers un anti-humanisme ?

Programme

A partir de 9h Accueil – café

9h30 : Introduction générale, Bertrand Hervieu, sociologue, vice-président du CGAER

10h00 – 11h00 : L’animal en l’homme et l’animal hors de l’homme. A propos de l’animalisme contemporain et du devenir de l'humanisme, Francis Wolff, philosophe, Ecole Normale Supérieure, Paris

11h00 : Discussion en présence de Bertrand Hervieu, Noëlie Vialles, Jean-Pierre Digard et Damien Baldin

11h30-11h45 : Pause

11h45- 12h15 : Quelle histoire pour les animaux à l'époque contemporaine ?, Damien Baldin, historien, EHESS

12h15 : Questions

12h30-13h00 : L'homme et la Nature dans la société et la pensée chinoises: de la différence qui unit à l'égalité qui sépare, David Gibeault, anthropologue, Université des minorités, Pékin et EHESS, Paris

13h-13h15 : Questions

13h15-14h15 : Déjeuner

14h15-14h45 : La question des animaux à l’agenda politique et social : décryptage, Jean-Pierre Poulain, sociologue, Professeur à l’Université de Toulouse le Mirail

14h45-15h00 : Questions

15h00-15h30 : La société indienne et son approche du monde animal : le statut négocié et contesté des animaux de boucherie au pays de la non-violence, Michaël Bruckert, géographe, Université Paris-Sorbonne, Paris.

15h30-15h45 : Questions

15h45-16h : Pause

16h00-16h30 : Les chiens guides d’aveugles : du travail à la retrait, une transformation du rapport de soin entre humains et animaux, Sébastien Mouret, Sociologue, INRA SAD, Montpellier

16h30-16h45 : Questions

16h45-17h45 : Récits de vie avec les animaux

Table-ronde animée par Jean-Pierre Digard, anthropologue, CNRS.

Avec la participation de :

Laurence Berthault , éducatrice chiens guides d’aveugle, Paris ;

, éducatrice chiens guides d’aveugle, Paris ; Delphine Clero , vétérinaire, maitre de conférences à l’Ecole vétérinaire de Maisons Alfort et sapeur-pompier ;

, vétérinaire, maitre de conférences à l’Ecole vétérinaire de Maisons Alfort et sapeur-pompier ; Hélène Freger , éleveur laitier et pisciculture, ferme de Scay, Cher (région centre) ;

, éleveur laitier et pisciculture, ferme de Scay, Cher (région centre) ; Bruno Martel, éleveur laitier bio, GAEC de Guimbert, Ille et Vilaine (Bretagne) ; Jacques Servière, neuro-scientifique, chercheur INRA.

17h45-18h15 : Questions du public et synthèse-clôture de la table ronde par JPD

18h15 : Conclusion, François Attali, Sodiaal

