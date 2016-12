Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude a pour but de favoriser les rencontres et échanges entre chercheurs de disciplines transversales autour de la problématique de la réception du livre italien dans les anciens Pays-Bas et en Principauté de Liège. Son objectif est d’étudier les mécanismes qui ont permis à l'édition en italien produite à la Renaissance d'être lue et divulguée dans ces territoires. Sous quelles formes ont circulé les livres italiens ? En langue originale ou en traductions (française et/ou néerlandaise) ? Quels itinéraires ont empruntés les livres « italiens » depuis le nord des Alpes ? Qui sont les acteurs de cette diffusion ? Dans quel(s) milieu(x) culturel(s) le livre italien a-t-il trouvé son public ? Existe-t-il un « italianisme bibliophilique » dans les anciens Pays-Bas et en Principauté de Liège ? Comment ont été conservés les livres italiens depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours ?

L’ambition de cette manifestation est de contribuer à renouveler les connaissances sur la production, la diffusion et la conservation d’ouvrages « italiens » à la première modernité, ces vecteurs indispensables à l’essor de l’Humanisme et de la Renaissance dans l’Europe continentale.

Programme

9h15 : Accueil

9h45 : Allocution de bienvenue par Patrick Lefèvre, Directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique

Séance de la matinée sous la présidence d'Annick Delfosse (ULg).

10h : Michiel Verweij (KBR), Manuscrits italiens humanistes aux Pays-Bas du Sud au XVe siècle : souvenirs de voyage, commande spéciale ou objet mal entendu.

10h30 : Anne Schoysman (Università degli studi di Siena), Les « antiquitates » des humanistes italiens dans les anciens Pays-Bas.

11h-11h30 : pause

11h30 : Silvia Gaiga (Universiteit Utrecht), La ricezione all'estero della Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti.

12h : Dominique Allard et Paola Moreno (ULg), Echanges d'informations entre Vasari et Lodovico Guicciardini : les données relatives aux artistes septentrionaux dans les « Vite » (1550, 1568) et dans la « Descrittione di tutti i Paesi Bassi » (1567).

Séance de l'après-midi sous la présidence de Claude Sorgeloos (KBR).

14h : Renaud Adam (FNRS – ULg), Lectures italiennes à Bruxelles (1500-1630).

14h30 : Michel Hermans (S.J., UNamur), Les écrits jésuites « italiens » dans les Pays-Bas espagnols et la Principauté de Liège : du souci de l'identité du corps au soutien de la mission.

15h : Nina Lamal (University of Saint Andrews – KULeuven), 'Che ho fatto stampare' : les militaires italiens et le livre italien à Anvers vers 1600.

15h30-16h : pause