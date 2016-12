Résumé

Organisée par le Centre d’histoire de sciences po et le Service historique de la Défense, la journée d’études examinera – à partir d’études de cas concernant des colonies françaises, allemandes et néerlandaises en Afrique, en Asie sud-orientale et aux Antilles – les liens entre expansion militaire, la gestion des colonies, les services sanitaires des forces armées, ainsi que la production et circulation de savoirs médicaux.