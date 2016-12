Annonce

Argumentaire

En croisant approches historiques, anthropologiques, sociologiques, géographiques et économiques, ce séminaire s’attachera à mettre en évidence les permanences dans les différentes manières de faire société en Asie du Sud-Est. Il s’emploiera également à interroger les mutations (colonisation, exode rural, développement économique, émergence de nouvelles classes...) qu’ont connues ou connaissent les différents groupes sociaux et à repérer ruptures communes ou au contraire évolutions singulières dans la région.

Programme

Tous les jeudis de 10 h à 12 h

8 janvier 2015

Prof. Dr. Arndt Graf (Université de Francfort)

Indonesia’s international image during the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004-2014

15 janvier 2015

J-P Bassino (Institut d’Asie Orientale- Ecole Normale Supérieure de Lyon)

Les salaires urbains en Asie du Sud-Est de 1880 à 1937

22 janvier 2015

Christophe Gironde (The Graduate Institute, Genève)

Acquisitions massives de terres, boom de l’hévéaculture et devenir des paysans autochtones au nord-est du Cambodge

29 janvier 2015

Annabel Vallard (Université Libre de Bruxelles – Lab. d’anthropologie des mondes contemporains)

Quand les matériaux biotechnologiques lient le monde. Exemple de la soie thaïlandaise

5 février 2015

Ôta Atsushi (Université d’Hiroshima)

Piracy in Insulindia XVII-XIX centuries

12 février 2015

Aurore Candier (Centre Asie du Sud-Est)

Décrypter l’héritage conceptuel colonial : Réforme et agentivité en Birmanie