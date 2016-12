Annonce

Présentation

Ce séminaire propose un dialogue ouvert à l’administration et aux chercheurs, à propos des numéros de la Revue française des affaires sociales et des Informations sociales consacrés aux questions sanitaires et sociales ultra-marines :

- « Populations d’outre-mer », Informations sociales, n°186, nov.-déc. 2014. (coordination Claude-Valentin Marie, Ined)

- « Les outre-mer français : conditions de vie, santé et protection sociale », Revue française des affaires sociales, n°2014-4, septembre-décembre 2014, (coordination Lucie Gonzalez, Haut Conseil de la famille et Thibaut de Saint Pol, direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES).

Les sessions seront animées par Mathieu Lefebvre, adjoint au sous directeur chargé des politiques publiques à la direction générale des outre-mer.

Programme

Ouverture : Daniel Lenoir, directeur général de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)

Introduction « Changer de regard sur l’outre-mer. Présentation des numéros de la RFAS et des Informations sociales »

Lucie Gonzalez et Thibaut de Saint Pol, Jérôme Minonzio, rédacteurs en chef

Par la complémentarité de leurs sommaires, ces deux numéros favorisent une nouvelle approche de la complexité sociale et sanitaire des outre-mer français. Les résultats de recherche présentés nous interpellent : ces territoires, traditionnellement perçus comme périphériques, peuvent nous permettre d’analyser des phénomènes sociaux que nous observons y compris en métropole et d’interroger la validité de nos politiques publiques.

1ère session : évolution démographique et état de santé de la population

« Les mutations démographiques de l’outre-mer : ce que nous apprend l’enquête Migrations Familles Vieillissement (MFV). », Claude-Valentin Marie, conseiller pour l’outre-mer auprès de la directrice de l’Ined.

Au-delà des données factuelles qu’elle réunit sur la population des DOM, l’enquête MFV conduit à s’interroger sur le changement de société que connaissent ces territoires, que ce soit en termes de vieillissement de la population, de structure familiale ou de migrations. Les questions posées aux politiques sanitaires et sociales renvoient à la nature de leurs objectifs et à leurs moyens d’intervention, comme le montre l’étude sur la monoparentalité aux Antilles, dont la spécificité a longtemps été éludée dans la définition des politiques familiales.

« La situation sanitaire de Mayotte : exceptionnelle ou exemplaire de la situation des autres DOM ? »., Anna Roudot, Doctorante en géographie de la santé, université Paris-Ouest Nanterre la Défense.

A bien des égards, la situation de Mayotte apparaît exceptionnelle dans sa situation sanitaire et sociale. Toutefois, certains indicateurs affichent les mêmes tendances dans les autres DOM, notamment s’agissant de maladies de modes de vie ou de périnatalité (mortalité infantile, mortalité des femmes en couche…).

2ème session : lutter contre la pauvreté et favoriser l’emploi : défis pour les politiques sociales

« Lutte contre la pauvreté et politiques sociales à Mayotte », Nicolas Roinsard, Maître de conférences en sociologie, université de Clermont-Ferrand

A Mayotte, la mise en œuvre des politiques sociales se heurte à des difficultés particulières liées à l’acuité des problèmes sociaux mais aussi à l’insuffisance de moyens dont souffrent les acteurs publics sur le terrain, dans un territoire où les procédures de droit commun restent parfois encore à construire, faute d’infrastructures et de personnels en nombre suffisant.

« Le chômage ultra-marin : un problème aux causes multiples », Yannick L’Horty, Professeur des Universités en sciences économiques à l'Université Paris-Est Marne la Vallée

Directeur de la fédération du CNRS « Travail, emploi, et politiques publiques », ancien rapporteur au Conseil de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale

Excès d’offre de travail, insuffisance de la demande, problèmes d’appariement sur le marché de l’emploi, une pluralité de facteurs doit être évoquée pour rendre compte de la persistance du chômage ultra-marin, ce qui a des implications importantes pour les politiques de l’emploi dans les départements d’outre-mer.

Conclusion : Franck Von Lennep, directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

Informations complémentaires

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription à l’adresse suivante: rfas-drees@sante.gouv.fr