Résumé

L’Irasec, Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine dont le siège est à Bangkok, met à concours deux bourses couplant aide à la recherche et aide à la publication. S’adressant en priorité à des doctorants en fin de thèse et à des postdoctorants, ces bourses sont destinées à reprendre des premières enquêtes de terrain en vue d’approfondir des recherches déjà engagées (chapitres de thèse etc.). Les problématiques doivent apporter une perspective originale et novatrice sur l’Asie du Sud-Est, relevant des champs disciplinaires suivants : sciences politiques, sciences économiques, sciences sociales (anthropologie, sociologie, géographie, histoire contemporaine).