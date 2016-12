Annonce

Lieux et dates

le 26 mars 2015 aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)

le 27 mars à la Maison de la Recherche de Paris-Sorbonne (Paris 6ème)

Présentation

Les Archives nationales organisent, avec le concours de partenaires universitaires, deux journées d’études sur les archives Foccart à la faveur de la publication de l’inventaire du fonds Foccart, les 26 et 27 mars 2015. Ce travail est le fruit d’une décennie de recherches scientifiques sur la Françafrique, qui a permis d’offrir aux chercheurs l’inventaire de la première cellule Afrique de l’Elysée : le secrétariat général des Affaires africaines et malgaches, dirigé par Jacques Foccart.

L’objectif de ces journées d’études est de proposer un regard critique, à la lumière de ces archives, sur les activités de celui qui a longtemps été qualifié « d’homme de l’ombre » ou de « barbouze » de la Ve République. C’est au carrefour de ses quatre domaines d’activité (l’Afrique, l’outre-mer, les services secrets et la politique) que se joue la décolonisation de l’Afrique subsaharienne francophone.

Ces journées d’études auront pour particularité d’offrir un double regard croisé : regard des historiens et regard des archivistes, mais aussi regard des Européens et regard des Africains sur ce patrimoine et cette histoire partagée de la décolonisation de l’Afrique au tournant des années 1960.

Programme

Jeudi 26 mars 2015

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine

« Archives et Afrique »

9h00 : Accueil des participants

9h15: Ouverture par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales et Hervé Lemoine, directeur, chargé des Archives de France

9 h 30

La question des archives

Présidence : Emmanuel Rousseau (Archives nationales)

« Les archives coloniales, patrimoine partagé » par Saliou Mbaye (Archives nationales du Sénégal)

(Archives nationales du Sénégal) « Foccart face à ses sources » par Jean-Pierre Bat (Archives nationales)

10h15 : Pause

10h30

Table ronde sur les nouveaux enjeux de l’histoire de l’Afrique

Présidence : Pierre Vermeren (Université Paris-I)

« Les comités Vérités et Réconciliations et les archives de l’État en Afrique » par Adama Aly Pam (Université Cheikh Anta Diop)

(Université Cheikh Anta Diop) « Les archives des rues Oudinot et Monsieur au prisme de Foccart » par Anne Kinoshita-Leblay (Archives nationales)

(Archives nationales) « Journiac, le Foccart de Giscard » par Pascal Geneste (Archives départementales de la Gironde)

(Archives départementales de la Gironde) « Les Migrated Archives ou comment cacher le passé colonial au Royaume-Uni ? » Vincent Hiribarren (King's College London)

(King's College London) « La Bibliothèque africaine et malgache », Franck Veyron (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine)'

11h45 : Discussion

12h00 : Actualité patrimoniale et archivistique francophone

« Le projet de numérisation des archives de l'AOF » par Benoît Van Reeth (Archives nationales d'outre-mer) et Fatouma Cissé Diarra (Archives nationales du Sénégal)

14h30

L’Afrique face à la décolonisation

Présidence : Olivier Forcade (Université Paris IV)

« La compréhension de la situation spécifique du Burundi au lendemain de l'Indépendance (1962-1965) » par Jean-Pierre Chrétien (IMAF – CNRS)

(IMAF – CNRS) « Bob Denard : les archives d’un mercenaire foccartien » par Walter Bruyère-Ostell (IEP Aix-en-Provence)

(IEP Aix-en-Provence) « Félix Houphouët-Boigny, les archives et l'écriture biographique » par Frédéric Grah Mel (École normale supérieure d’Abidjan)

15h30 : Pause

15h45

Table ronde sur l’écriture historique à la lumière du fonds Foccart

Présidence : Jean-Pierre Bat (Archives nationales)

Mélanie Torrent (Université Paris-VII), spécialiste de la décolonisation de l'Afrique anglophone.

(Université Paris-VII), spécialiste de la décolonisation de l'Afrique anglophone. Camille Evrard , spécialiste de l'histoire militaire de la Mauritanie (Université Paris-I).

, spécialiste de l'histoire militaire de la Mauritanie (Université Paris-I). Charly Jollivet , spécialiste de l’océan Indien (Université d’Angers).

, spécialiste de l’océan Indien (Université d’Angers). Jean-Marc Regnaul t, spécialiste de l'histoire de la Polynésie française et de l'affaire Pouvanaa Oopa, (Université de la Polynésie française).

t, spécialiste de l'histoire de la Polynésie française et de l'affaire Pouvanaa Oopa, (Université de la Polynésie française). Klaas Van Walraven , spécialiste de l'histoire du part Sawaba au Niger (Université de Leiden).

, spécialiste de l'histoire du part Sawaba au Niger (Université de Leiden). Arthur Banga, spécialiste de la coopération franco-ivoirienne (Université Houphouët-Boigny).

17h00 : Fin des travaux

Vendredi 27 mars 2015

Maison de la Recherche, Paris-IV

« Les archives Foccart : perspectives de recherche »

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Ouverture par Olivier Forcade (Université Paris IV)

9h30

Coopération et Développement

Présidence : Saliou Mbaye (Archives nationales du Sénégal)

« La politique du franc CFA » par Olivier Feiertag (Université de Rouen)

(Université de Rouen) « La CEE et l’Afrique, quel projet de développement pour la coopération eurafricaine ? » par Guia Migani (Université François-Rabelais)

(Université François-Rabelais) « Assistance technique et expansion économique : les voies renouvelées de l’influence française (années 1960-1970) » par Laurence Badel (Université Paris-I)

10h30 : Pause

10h45 : Présidence : Emmanuelle Sibeud (Université Paris-8)

« La France, l'Afrique anglophone et le pré-carré : l'histoire d'un dialogue avec l'Afrique du Sud » par Anna Konieczna (Sciences Po)

par (Sciences Po) « Le nickel calédonien, un levier de puissance française en Océanie » par Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO)

11h30 : Discussion

14h00

Politique & renseignement

Présidence : Tristan Lecoq (Inspection générale de l’Education nationale)

« Foccart et le service d’Action civique (SAC) » par François Audigier (Université de Lorraine)

(Université de Lorraine) « Foccart, conseiller présidentiel pour les départements d’outre-mer » par Sylvain Mary (Université Paris-IV)

(Université Paris-IV) « Le SDECE des années 1960 entre pré-carré africain et Guerre froide » par Sébastien Laurent (Université de Bordeaux)

15h00 : Discussion

15h15 : Pause

15h30

Table ronde sur la « méthode Foccart »

Présidence Maurice Vaïsse (Sciences Po)

« Foccart, l’OAS et l’extrême-droite » par Olivier Dard (Université Paris-IV)

(Université Paris-IV) « La Grande Île et l’ordre foccartien » par Nicolas Courtin (Université Paris-VII)

(Université Paris-VII) « La France, l’Afrique et la connexion marocaine » par Pierre Vermeren (Université Paris-I)

16h30 : Discussion

17h00 : Conclusion par Adama Aly Pam (Université Cheikh Anta Diop)

Comité scientifique

Laurence Badel (Université Paris-I - IRICE)

Jean-Pierre Bat (Archives nationales - IMAF)

Claire Béchu (Archives nationales)

Isabelle Chave (Archives nationales)

Marie-Laure Derat (IMAF – CNRS)

Olivier Forcade (Paris-IV – IRICE)

Sébastien Laurent (Université de Bordeaux)

Françoise Lemaire (Archives nationales)

Rosine Lheureux (Archives nationales)

Sylvain Mary (Université Paris-IV – IRICE)

Emmanuelle Sibeud (Université Paris-8 – IDHE)

Maurice Vaïsse (Sciences Po)

Pierre Vermeren (Université Paris-I - IMAF)

Inscription

Entrée libre et gratuite

Universités et unités CNRS partenaires