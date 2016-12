Annonce

1er et 3e lundis du mois de 19 h à 21 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre 2014 au 18 mai 2015. Pas de séance les 17 novembre, 1er décembre et 5 janvier. Séance supplémentaire le 24 novembre (salle 2, même adresse). À partir du 19 janvier les séances du lundi se dérouleront en salle 7. Séances supplémentaires les samedis 24 janvier et 16 mai (de 9 h à 13 h, salle 1, même adresse) Présentation

Ce séminaire propose d’explorer l’histoire des danses sociales et spectaculaires dans une perspective culturaliste, attentive à l’articulation et aux écarts entre les pratiques et les représentations. On étudiera les moments clés, grandes figures et lieux de mémoire qui ont marqué l’historiographie de la danse ; la construction de la danse comme pratique sociale légitime et comme profession ; les lieux et la circulation des pratiques ; la danse comme construction des rapports entre les sexes et des identités de genre ; la question de l’auteur en danse. Une attention particulière sera accordée aux usages des sources dans l’historiographie de la danse : quels types de sources pour quelle histoire de la danse ? comment étudier l’iconographie ? quels enjeux scientifiques émergent lors de la reconstruction des pratiques et à l’occasion de leur mise en récit historique ? enfin, quelles méthodes spécifiques mobilise-t- on pour problématiser la distance entre l’historien et l’époque qu’il étudie, s’interroger sur l’anachronisme et faire de l’écart historique un instrument heuristique ?