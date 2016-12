Annonce

Argumentaire

Durant le haut Moyen Age, la question du pouvoir ne se limitait pas à des rapports de commandement et d’obéissance : les relations entre le roi et les grands seigneurs évoluaient en fonction des revendications, des intérêts et des préoccupations de chacun. Le succès d’un règne dépendait donc de la capacité du roi à rallier les élites et à organiser un « consensus ». L’atelier de recherche se propose d’étudier cette problématique à différentes échelles, du royaume à la seigneurie en passant par les principautés. Seront principalement traitées les questions de la construction du pouvoir royal, de la formation des principautés, de l’accès des grands aux ressources, des relations entre seigneurs ainsi que de leur progression sociale. L’extension du champ de recherche aux royaumes des deux rives du Rhin ainsi qu’aux différents niveaux sociaux permettra une approche résolument comparatiste, dépassant les frontières géographiques, sociales et culturelles afin de dégager les différents schémas de stratégie d’obtention et d’affermissement du pouvoir.

Cet atelier offrira à de jeunes chercheurs européens venus de différents horizons l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur leurs méthodes et résultats de recherche, mais aussi de présenter leurs travaux à un public averti. Des chercheurs de renom ont été invités à diriger et accompagner les discussions.

Organisation

Horst Lößlein (Limoges/Munich) en coopération avec Pr. Philippe Depreux (Hambourg) et Pr. Irmgard Fees (Munich), avec le soutien de l'Université franco-allemande (DFH/UFA) et du Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (BFHZ)

Programme