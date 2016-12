Annonce

Argumentaire

La dévotion à l’ange tutélaire, l’« ange gardien », semble remonter aux derniers siècles du Moyen Âge. Mais c’est à l’époque moderne, particulièrement au xviie siècle, qu’elle se développe vraiment et la fête des saints anges gardiens est fixée en 1608 au 2 octobre. Apparemment originaire de la péninsule ibérique et plus précisément du royaume d’Aragon, cette dévotion semble avoir eu particulièrement de succès dans les régions de la dorsale catholique. Une de ses spécificités est d’avoir donné lieu à la publication de nombreux ouvrages de piété. Le best seller des livres de dévotion, L’Ange conducteur, du jésuite Coret (1683), est spécifiquement consacré à cette dévotion et a été publié presque exclusivement dans cette zone, de la Belgique actuelle à Lyon, du moins avant que les grandes maisons d’édition ne s’en emparent, dans les années 1830-1840. Mais cet ouvrage est-il représentatif de la dévotion aux anges gardiens, de ses formes de piété et de sa géographie ? C’est à tenter de répondre à cette question que sera consacré le colloque de Liège.

Une partie sera consacrée à L’Ange conducteur : le milieu de production, les différentes éditions, les pratiques de dévotion qui lui sont associées.

Nous nous intéresserons également aux autres ouvrages de dévotion liés aux anges pendant la période du livre imprimé artisanal (du milieu du xve siècle aux années 1830-1840), en étant particulièrement attentifs à la chronologie et à la géographie ainsi qu’à d’éventuelles pratique spécifiques à la dorsale catholique.

La fonction de la dévotion aux anges gardiens, son instrumentalisation politique éventuelle, fera également l’objet d’une partie du colloque. Il s’agira d’être attentif aux liens entre religion et politique, dans une zone géographique très morcelée politiquement et où le catholicisme se pose en rempart contre l’hérésie.

