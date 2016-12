Annonce

Argumentaire

Si les taux de scolarisation des individus soumis à l’instruction obligatoire avoisinent les 100 % dans nombre de pays occidentaux, des parents y choisissent cependant d’instruire leurs enfants hors établissement scolaire (public comme privé). Illégales en Allemagne, peu répandues en France, en croissance exponentielle aux États-Unis (avec aujourd’hui 3,4 % de la population d’âge scolaire), les pratiques, multiformes, de non scolarisation sont peu investies par la recherche française. Ce séminaire ouvre un espace à la présentation et à la discussion de travaux qui portent sur différents aspects de ces modes de socialisation et d’éducation, et en particulier sur les trajectoires biographiques, les pratiques pédagogiques, les relations familiales et les modalités d’encadrement public.

Lors de chacune des séances de travail de cette première année de séminaire, l’auteur-e d’une publication universitaire récente interviendra par visioconférence pour présenter ses travaux puis participera à une discussion collective avec la salle.

Ce séminaire, adossé au projet de recherche Proscief (« Le processus de scolarisation à l’épreuve de l’instruction en famille ») mené au sein du laboratoire ÉMA (Éducation, Mutations, Apprentissages, EA 4507, Université de Cergy-Pontoise), est ouvert à tou.te.s les les personnes intéressé.e.s.

Programme

Journée d’étude « La forme scolaire au défi de l’instruction à domicile » organisée par André D. Robert et Jean-Yves Seguy (laboratoire ECP) à Lyon.

Séance avec Alain Quatrevaux, auteur de l’article : « Le système scolaire face à l’instruction dans la famille », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 10, 2011, p. 29-43.

