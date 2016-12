Annonce

Axis History and philosophy of mathematics

Organisation

Pascal Crozet (SPHERE), together with CEPERC

Argument

This monthly seminar will aim to invite researchers to come and present their work in progress or recently published that address the "Arab mathematics", understood in a broad sense to be studied not only mathematics itself, but science "mathematized" of the era, such as astronomy, optics and static; Furthermore, we do not restrict themselves to only written in Arabic mathematics, but we can address their writings in other languages extensions, like Latin, Hebrew and Farsi.

The texts studied will be discussed at sessions of three hours. Emphasis on reading and commenting on sources.

Archives

Programme

sessions on Fridays, 9.30 – 12.30 a.m., Room Kandinsky (631B), Building Condorcet, University Paris Diderot, 4 rue Elsa Morante, 75013 Paris– access map.

NB: SPHERE Seminars « Arabic Mathematics » and « Mathematics in the Renaissance» will give jointed sessions on the history of mathematics and customs, at Arabic and Latin Middle Age and in the Renaissance.

November 13

Hossein Masoumi-Hamedani (Science Department, Center for the Great Encyclopedia, Tehran, Iran) Les mathématiques archimédiennes aux 16e siècle : Al-Yazdi et la mesure de la sphère.

December 11

Henrique Leitao (CIUHCT, Université de Lisbonne, Portugal) Les commentaires de Francisco de Melo à l’Optique et la Catoptrique euclidiennes : interventions textuelles et contexte parisien de la tradition euclidienne latine au début du seizième siècle.

January 22

Samuel Gessner (Université de Lisbonne, Portugal) Le genre De fabrica et usu : notions géométriques et arithmétiques dans l’explication de l’astrolabe.

February 19

Abdelmalek Bouzari (ENS d’Alger) tba.

March 18

Guillaume Loizelet (SPHERE) sur l’astronomie ptoléméenne arabe (IXe – XIe siècles)

April 15

Mohammed Abattouy (Université de Rabat, Maroc) Le corpus de la science arabe des poids (ʿilm al-athqāl): tradition textuelle et signification historique.

May 13

Teresa Costa Clain (Université de Lisbonne, Portugal) sur La Pratica d’arismetica de Ruy Mendes (1540).

June 17