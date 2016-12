Annonce

Argumentaire

Le Domaine médiéval de l’INHA, en partenariat avec le Musée de Cluny, porte un programme de journées d’étude bisannuelles dédiées à la place de l’objet dans les usages et dans les modèles de représentation médiévaux. Chacune de ces journées propose à des archéologues, historiens de l'art, historiens et historiens de la littérature de se rencontrer autour d’un type d’artefact qui sert de thème fédérateur.

La présente journée d’étude, qui inaugure le programme, abordera les objets de pèlerinage (broches, ampoules, enseignes), depuis leur mode de fabrication jusqu’à la variété de leurs usages, et les considèrera dans la pluralité de leurs fonctions sociales et idéologiques, à travers des sources archéologiques, littéraires et iconiques. Le propos pourra se décliner autour de quelques grands axes permettant d’instaurer un dialogue entre les différentes spécialités des intervenants : la question des lieux de production et des modes de fabrication; les modalités de voyage et d’impact de ces objets-images; leur réaffectation fonctionnelle, par exemple dans le cadre de pratiques votives et apotropaïques.

Programme

Session 1 : archéologie : Lieux de production et modes de fabrication

Modérateur : Isabelle Marchesin, conseiller scientifique, Domaine Médiéval, INHA

Arnaud Tixador , archéologue, Service archéologique municipal, Valenciennes (9h30-10h15): Enseignes sacrées et profanes médiévales : un ensemble exceptionnel livré par l'archéologie à Valenciennes (59)

, archéologue, Service archéologique municipal, Valenciennes (9h30-10h15): Enseignes sacrées et profanes médiévales : un ensemble exceptionnel livré par l'archéologie à Valenciennes (59) Jakub Sawicki, archéologue, Université de Wroclaw, Pologne (10h15-11h) : Pilgrim badges from marketplace? Production, distribution and pilgrim routes from the point of view of an archaeologist

Pause (11h-11h30)

Françoise Labaune-Jean, archéologue, INRAP (11h30-12h15): Des artisans pour les pèlerins du Mont-Saint-Michel (14-15e siècles)

Session 2 : littérature : Voyage et mémoire

Jean Meyers, Professeur de langue et littérature latines à l'Université Paul-Valéry Montpellier III (12h15-13h) : Enseignes de pèlerinage et objets de souvenir dans l'Evagatorium de frère Félix Fabri (1483)

Pause déjeuner

Session 3 : Histoire de l’art. Représentations et réaffectations fonctionnelles

Modérateur : Ambre Vilain

Ambre Vilain , Labex Patrima (UVSQ) (14h15-15h) : Signum/sigillum : de la pluralité des usages.

, Labex Patrima (UVSQ) (14h15-15h) : Signum/sigillum : de la pluralité des usages. Amy Jeffs, British Museum (15h-15h45) : Le Projet "Digital Pilgrim" : le processus de la numérisation et imagerie 3D des badges médiévaux du British Museum

Pause (15h45-16h15)

Table ronde animée par Marie Anne Polo de Beaulieu, Directrice de recherches au CNRS, CRH - EHESS