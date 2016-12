Annonce

Programme

8h45 Accueil des participants

9h Présentation de la journée d’études : Almudena Delgado (directrice d’ILCEA4) et Véronique Molinari (responsable du projet transversal « Femmes et migrations »)

Présidence : Christian Leblond (UGA, ILCEA4)

9h30 Janice Argaillot (MCF civilisation latino-américaine à l’UGA, ILCEA4) : « Femmes cubaines aux États-Unis depuis le début de la Révolution »

10h30 : pause café

Présidence : Janice Argaillot

11h00 Nassima Bougherara-Gaspoz – (MCF en études allemandes à l’UGA) « L’histoire des femmes de la smala de l’émir Abd – El - Kader, prisonnières algériennes en France (1847-1852) ».

12h : pause déjeuner

Présidence : André Dodeman

13h30 Yolande Cohen (Professeure au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal, directrice du groupe de recherche Histoire, Femmes, Genre et Migrations) : «Mariages de juifs marocains à Paris et Montréal: genre, religion et migration»

14h45 : pause café

Présidence : Isabelle Desprès (UGA, ILCEA4)

15h30 Olga Bronnikova (MCF en langue et civilisation russe à l’UGA, ILCEA4) : « La double stigmatisation des femmes russes migrantes. Exemples de la France et du Royaume-Uni »

16h30 Discussion et clôture de la journée

Contact

veronique.molinari@univ-grenoble-alpes.fr

Argumentaire

Journée d'étude organisée par l'Université Grenoble Alpes et l'Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA4) le 30 mai 2016

L’émigration, qu’elle ait été individuelle ou de groupe, assistée ou forcée, a à la fois joué un rôle central dans le processus de construction de certains empires et dans la gestion de certaines populations considérées comme indésirables en métropole, entre le XVIIIème et le XIXème siècle. Elle est également centrale à la construction des Etats-Unis. Depuis un demi-siècle, enfin, le sens des déplacements migratoires s’est, dans certains cas, inversé et ces derniers sont sources de nouvelles problématiques.

Si les hommes ont souvent été ceux qui partent en premier, qu’ils soient célibataires sans attaches ou bien en couple et pères de famille dans l’attente d’être rejoint par leurs compagnes et leurs enfants, les femmes ont de tous temps participé aux mouvements migratoires. Cette émigration féminine a pu toutefois se dérouler, par le passé tout comme à l’époque actuelle, selon des modalités distinctes qu’il convient d’analyser.

Pour cerner les différentes facettes des mouvements migratoires féminines (qui peuvent concerner à la fois les mouvements d’un pays à l’autre -émigration/immigration- et les migrations internes à un territoire), il s’agira d’analyser les différents types de migration, les raisons socio-économique qui les motivent (push et pull), ainsi que leurs conséquences. Le regard sera aussi porté plus particulièrement sur les migrantes elles-mêmes, sur la façon dont elles peuvent/ont pu être affectées par leur passage d’un territoire à un autre, percevoir leur voyage et être perçues dans leur nouvel environnement. Les modalités institutionnelles, sociales et humaines de leur migration et, le cas échéant, les mécanismes d’appropriation des nouveaux territoires et/ou espaces sociaux feront enfin l’objet d’étude.

Cela impliquera différentes réflexions, autour, notamment (mais non exclusivement), des problématiques suivantes :

–L’évolution des migrations féminines

– Les moyens mis en œuvre (émigration assistée, forcée…)

– Le discours sur la mobilité féminine

– Le profil des migrantes.

– L’expérience d’une nouvelle vie

– Les conséquences économiques, juridiques, littéraires et linguistiques de l’émigration féminine.