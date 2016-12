Annonce

Colloquium on the history of medieval diplomacy organized by Centro Interdisciplinar História Sociedades Cultures of the University of Évora (CIDEHUS)

Argument

With the meeting "Political communication and diplomacy in the Late Middle Ages" to be held at the University of Évora (Portugal) during the 17th and 18th November of 2016, we want carry out a state of the art on the history of medieval diplomacy, a topic on methodological renewal process. For this we will focus on aspects such as new historiographical tendencies the wide range of sources available (literature, archives, letters...), sociology of the protagonists (clergy, nobility, lawyers, merchants...) and the different political contexts of medieval diplomacy (papacy, kingdoms, cities...). For this purpose we will meet some of the main European specialists, protagonists of this historiographical renewal, along with some young Spanish and Portuguese researchers working in the field with research projects funded by the Government of Portugal.

Program

Thursday 17 November 2016

(Colegio Espiritu Santo – Univ. Évora)

10:30 Opening

Subject: Historiography and sources of medieval diplomacy

10:45 Les voies de la recherche sur la diplomatie en Occident au Moyen Âge - Stephane Pécquignot (École Practique de Hautes Études)

(École Practique de Hautes Études) 11:15 Os agentes da comunicação política na cronística ibérica da Baixa Idade Média: Diplomatas e embaixadas nos textos historiográficos castelhanos e portugueses – Covadonga Valdaliso Casanova (CHSC – Universidade de Coimbra)

(CHSC – Universidade de Coimbra) 11:45 Coffee Break

12:00 (Comparing) Medieval Letters as Sources for Diplomacy in Portugal - Tiago Viúla de Faria (IEM – Universidade Nova de Lisboa)

(IEM – Universidade Nova de Lisboa) 12:30 Diplomacia y diplomática: un análisis de las fuentes documentales de la diplomacia medieval – Néstor Vigil Montes (CIDEHUS – Universidade de Évora)

(CIDEHUS – Universidade de Évora) 13:00 Discussion

Subject: Political communication - center and periphery

16:00 Managing Diplomatic Relations at the Papal Curia: Gregory IX, the Iberian Kings and the Emperor – Maria João Violante Branco (IEM – Universidade Nova de Lisboa)

(IEM – Universidade Nova de Lisboa) 16:30 Em nome do rei em tempos de crise: Portugal e a prática da diplomacia no final de Trezentos – Hermínia Vasconcelos Vilar (CIDEHUS – Universidade de Évora)

(CIDEHUS – Universidade de Évora) 17:00 Coffee Break

17:30 Multilayered Networks: the Political Geography of Italian Diplomacy in the Early Renaissance (1350-1520) – Isabella Lazzarini (Università de Molise)

(Università de Molise) 18:00 Relaciones protocolarias entre concejos castellanos: de las cartas de hermandad a las misivas – María Josefa Sanz Fuentes (Universidad de Oviedo)

(Universidad de Oviedo) 18:30 Discussion

Friday 18 November 2016

(Colegio Espiritu Santo – Univ. Évora)

09:30 A minoria muçulmana e os contactos diplomáticos com o dar al-Islam - Maria Filomena Lopes de Barros (CIDEHUS – Universidade de Évora)

(CIDEHUS – Universidade de Évora) 10:00 Negociando a paz: tréguas e capitulações na fronteira entre o al-Andalus e a Hispania Cristã (1212-1249) - Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes (CH – Universidade de Lisboa)

(CH – Universidade de Lisboa) 10:30 Discussion

10:45 Coffee Break

Subject: Protagonists of medieval diplomacy