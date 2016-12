Résumé

La poésie n'a jamais cessé d'être dite, mais avec la possibilité de l'enregistrement sonore, on conserve, depuis plus d'un siècle maintenant, de très nombreuses « voix de poètes », de très nombreux poèmes sous leur forme oralisée. Le premier objectif de ce colloque international est de mettre en lumière l'importance d'un tel corpus, assez négligé jusqu'à présent par la recherche universitaire, et de réfléchir aux conditions de possibilité d'une meilleure indexation, d'une meilleure valorisation et, dans certains cas, d'une meilleure conservation de ce type d'archives. Ce colloque voudrait initier en France une réflexion de fond sur le patrimoine sonore de la poésie, depuis sa production jusqu'à ses usages.