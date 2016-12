Annonce

Argumentaire

Lors de la première session 2015-2016 du séminaire doctoral du réseau Usages Des Patrimoines Numérisés “Révolution ou transposition ? Les patrimoines numérisés au prisme de leurs utilisations “, un premier objectif était visé : établir un état des lieux des usages des patrimoines numérisés en considérant différents matériaux.

Notre réseau interdisciplinaire et interinstitutionnel a pour objet d’étudier les usages et les nouvelles pratiques engendrés par la numérisation du patrimoine en distinguant le patrimoine numérisé du patrimoine nativement numérique.

Ainsi des séances ont été consacrées à la musique et aux pratiques d’écoute, à une approche archéologique des archives audiovisuelles, aux usages didactiques du patrimoine numérisé, à la numérisation des arts du geste et du littéraire, et aux nouveaux objets du littéraire et de la critique qui en sont issus.

Lors de ces séances des rapprochements entre différents types de numérisation, de matériaux et de méthodes ont eu lieu, tout en manifestant au travers des usages et des outils l’inventivité et la diversité des différents acteurs du patrimoine en développant les rapports entre conservation, médiation, éducation et recherche.

Au cours de cette deuxième session, les séances seront organisées dans un souci de développer des approches qui puissent être utiles dans une perspective d’initiation et de formation aux pratiques des humanités numériques et aux questionnements épistémologiques et méthodologiques non seulement auprès des doctorants et chercheurs mais aussi auprès de professionnels du patrimoine.

Il s’agit d’envisager différents types de matériaux, de méthodes et de démarches au travers d’expérimentations et de réalisations techniques et pratiques issus des projets UDPN afin d’envisager leur prolongement et extension.

Le programme du séminaire 2016-2017 est établi notamment à partir des conclusions de la journée d’étude UDPN 2016 « Projets mis en réseau, interdisciplinarité mise en question(s) » conçue dans une perspective méthodologique et aussi à partir des ateliers interdisciplinaires de l’école d’été UDPN aux ambitions plus pratiques afin de recenser les réalisations et savoir-faire acquis au sein du réseau UDPN.

Ainsi cette année les séances seront consacrées à la présentation de questionnements, de résultats et d’outils issus des projets UDPN en visant le développement des contacts entre les différents acteurs de la numérisation du patrimoine et usagers du patrimoine numérisé, en continuant d’explorer la notion d’“usage” et de questionner celles de “patrimoine” et de “patrimonialisation”, sans cesser de croiser préoccupations épistémologiques, réalisations techniques et pratiques dans une perspective interdisciplinaire et interinstitutionnelle.

Organisation

par Michel Bernard, Céline Ferjoux et Marie Dupond

Calendrier des séances

Séance 1 – 14 décembre 2016

10:00 à 13:00 / Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, salle des Commissions, 24 rue Pavée 75004 Paris

« Transcrire la Révolution, les Papiers Préparatoires de Jules Michelet », séance coordonnée par Paule Petitier (CERILAC) Corpus textuels- Manuscrits-Transcription Usages scientifiques et patrimoniaux Conservation, contribution et recherche



Dans le cadre d’un atelier pratique, seront abordées les questions que posent l’élaboration d’un outil de transcription dans un environnement numérique, le crowdsourcing et la formation des contributeurs.

Démonstration de transcription et d’encodage d’un des papiers manuscrits de Jules Michelet préparatoires à l’Histoire de la Révolution à partir de l’exploitation de corpus écrits numérisés au sein du projet Le portail du XIXe siècle porté par Paule Petitiet (Paris 7).

Intervenants

Cécile Brémon Ingénieur d’études, coordinatrice du projet/ Centre de ressources Jacques-Seebacher, Paris 7) et Olivier Ritz (Université Paris 7 - Paris Diderot).

Séance 2 – Janvier 2017

heure et lieu à définir

« Création, innovation, médiation, éducation et recherche », séance coordonnée par Isabelle Barbéris (CERILAC/Paris 7)

Séance 3 – Février 2017

heure et lieu à définir

« La modélisation du développement d’applications "durables" pour la mise en valeur du patrimoine muséal », Séance coordonnée par Geneviève Vidal (Paris 13) et Florent Laroche (École centrale de Nantes) en visant l’échange entre acteurs du domaine public comme du domaine privé de la valorisation du patrimoine dans l’environnement numérique.

Seront abordées la question des bonnes pratiques en matière de développement d’applications"durables" et celle de la place accordée au versant numérique dans la médiation et la conception d’une exposition.

Séance 4 – Mars 2017

heure et lieu à définir

« Traduction, conservation, recherche et éducation » séance coordonnée par Camille Bloomfield et Bérangère Blondeau à partir des réalisations des projets TLHUB et ECFOLI

Corpus écrits traduction

usages pédagogiques, professionnels et scientifiques

Séance 5 – Avril 2017

heure et lieu à définir

« Approches interinstitutionnelles des archives audiovisuelles » séance coordonnée par Matteo Treleani et Céline Ferjoux

Séance 6 – Mai 2017

heure et lieu à définir

« Pratiques documentaires et collections d’archives scientifiques » séance coordonnée par Joelle Le Marec et François Mairesse

Séance 7 – Juin 2017

heure à définir, Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle : 4, rue des Irlandais, 75005 Paris

« Le réseau interdisciplinaire et interinstitutionnel Usages Des Patrimoines Numérisés : Mise en réseau d’objectifs, d’expériences, de pratiques et de méthodes 2014-2017 : Études et perspectives », séance coordonnée par Céline Ferjoux et Marie Dupond

Les rapports entre conservation, valorisation et recherche sous l’angle des rapports entre information et médiation