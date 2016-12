Annonce

La RECMA

La RECMA, revue internationale de l’économie sociale, a été créée en 1921 à l’initiative de Charles Gide. Revue trimestrielle interdisciplinaire, elle est la plus importante revue francophone d’économie sociale. Son rédacteur en chef est Jean-François Draperi.

Argumentaire

Alors que la loi Hamon, votée en juillet 2014, doit prochainement s’appliquer dans la France d’Outre-Mer, la RECMA envisage de consacrer un dossier à la présentation de l’économie sociale et solidaire dans ces régions aussi éloignées de la métropole que distantes les unes par rapport aux autres. De fait, le volet « Outre-Mer » fait un peu partie de la face cachée « à révéler » de l’ESS française et de la façon dont elle se confronte à l’altérité.

Comment s’institue-t-elle hors métropole, en relation ou en tension avec les pouvoirs locaux ? Cette institutionnalisation se heurte-t-elle à des résistances, voire des comportements centrifuges face à la tendance uniformisante de la métropole et de l’Union européenne ? Quels besoins sanitaires (pathologies tropicales par ex.) et quels besoins sociaux spécifiques à ces territoires est-elle amenée à prendre en charge ? Les organisations de l’ESS sont-elles des leviers pour l’emploi dans des régions marquées par un fort taux de chômage ? D’un point de vue anthropologique, comment s’articulent-elles avec les réseaux traditionnels de solidarité? Les pratiques de convivialité, déclinantes de longue date en métropole, ont-elles perduré dans les coopératives, mutuelles et associations d’Outre-Mer ? En quoi les spécificités des outre-mers ont-elles influencé le développement de l’ESS ou l’ont-elles limité, et vers quels axes celui-ci s’est-il orienté ?

Pour répondre à ces questions, et en explorer bien d’autres que nous n’aurions pas envisagées, nous cherchons à réunir un ensemble de cinq ou six articles (40 000 signes maximum) rédigés par des chercheurs de toutes disciplines de sciences humaines ou par des acteurs de l’ESS. La revue se voulant, en effet, espace de confluence entre le monde académique et les acteurs de terrain, la publication de ce dossier vise également à nouer des échanges fructueux avec tous ceux qui s’intéressent à l’ESS et la font vivre loin de la métropole.

Les articles devront se situer dans le champ de la réflexion et ne pas se contenter de dresser des bilans quantitatifs ou de décrire des expériences, même si certaines d’entre elles peuvent constituer la matière d’analyses. Ils pourront montrer si nous sommes en présence de la déclinaison de phénomènes métropolitains, avec éventuellement des variations liées à des caractéristiques démographiques, socio-économiques ou institutionnelles, ou si nous constatons l’émergence de formes organisationnelles, voire juridiques, répondant aux particularités du milieu.

Coordination du numéro

Patricia Toucas-Truyen et Michel Abhervé, membres du comité de rédaction, coordonneront ce dossier.

Modalités de soumission

Les auteurs sont invités à transmettre

pour le 15 janvier 2017

leurs propositions d’articles au secrétariat de la revue : recma@recma.org