Annonce

Présentation

Le vieillissement est souvent décrit comme un processus inéluctable lié à la transition démographique « universelle » que connaissent toutes les sociétés du monde. Cependant, au-delà des formes de convergence des phénomènes de mortalité et de natalité, l’examen des situations de vieillissement en ce début du XXIème siècle révèle un phénomène plus que jamais complexe et nuancé dans ses expressions nationales qui ne manque pas de questionner « la théorie » de la transition démographique. Comme processus social, le vieillissement de la population induit notamment, par l’augmentation de l’espérance de vie, des conséquences sur la structure par âge des hommes et des femmes et plus fondamentalement sur l’équilibre et la dynamique des échanges entre les générations en présence. Dans des sociétés proches géographiquement, culturellement mêlées, dans l’Europe du sud et le pourtour méditerranéen, mais aux fondations politiques toutefois historiquement bien distinctes, un des enjeux fondamentaux du vieillissement porte assurément sur le rapport entre l’action des politiques publiques et les comportements des individus dans la sphère privée. Ce qui est généralement désigné par le terme de crise, largement usité, en se référant aux déséquilibres macroéconomiques, à la mondialisation des échanges et les luttes de concurrence entre systèmes de main d’œuvre, se traduit par une dérégulation des parcours de vie dont les conséquences sur le vieillissement sont encore largement méconnues. Autant dire la difficulté qui existe, pour tenter de comprendre les évolutions du cours de l’existence humaine, de démêler les effets plus ou moins directs des contextes économiques sur le vieillissement, des tendances socioculturelles propres aux sociétés et à leurs caractéristiques spécifiques.

Les mutations du cycle de vie modifient l’organisation des familles, la place et le statut que chaque génération occupe ou encore la fonction dont elle s’acquitte, et ce dans une situation inédite dans nombre de sociétés, du nord comme du sud, où l’allongement de l’espérance de vie favorise la coprésence des générations. La plupart des enquêtes récentes ont apprécié l’étendue de ces liens familiaux entre générations. Leur vitalité, un temps sous-estimée voire ignorée permet à la fois d’en comprendre la spécificité et les limites par comparaison avec la panoplie d’interventions des politiques sociales (ou solidarités institutionnelles), lorsqu’elles existent, et de nuancer assez fortement l’idéologie ambiante de l’individualisation des liens de famille. Avec le vieillissement de la population, le spectre de l’activité de solidarité familiale (soin, entraide,...) s’élargit pour les femmes et creuse davantage l’asymétrie des rôles sociaux de sexe. En effet, les femmes continuent de porter la responsabilité des soins accordés aux personnes âgées dépendantes puisqu’elles représentent la très grande majorité des aidants familiaux (conjointes, filles, belles-filles etc.), n’hésitant pas, lorsqu’elles sont en emploi, à prendre des congés pour assumer ce rôle ou bien à aménager leurs horaires de travail pour se rendre disponibles. Ce propos entend souligner combien les parcours de vie et de travail sont structurés par les activités de « solidarités » (aux enfants et aux personnes âgées) qui les rendent possibles. Il questionne implicitement le rôle des politiques publiques des Etats-nations, tiraillées pour certaines entre une logique égalitariste officielle de réductions des inégalités sexuelles et une logique différentialiste (ou de discrimination positive) plus discrète et soucieuse de préserver peu ou prou les identités sociales de sexe.



Pré-Programme

Mardi 21 mars 2017

8h30 - Accueil des participants

9h30 - Vieillissement et transformations des modes de vie et en Méditerranée : données et questionnements en sciences sociales, Thierry Blöss , sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) Responsable scientifique ANR SODEMOMED

, sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) Responsable scientifique ANR SODEMOMED 9h50-10h30 - Conférence inaugurale : Dionigi Albera, anthropologue (Aix-Marseille Université, UMR IDEMEC)

Pause

10h45-13h - L’observatoire démographique de la Méditerranée

Présentation par : Isabelle Blöss-Widmer, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES)

Christophe Chantraine, Stéphane Palicot , société Memoris, Groupe FIT (Nantes)

, société Memoris, Groupe FIT (Nantes) Yoann Doignon , démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES et ESPACE)

, démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES et ESPACE) Sébastien Oliveau , géographe (Aix-Marseille Université, UMR Espace)

, géographe (Aix-Marseille Université, UMR Espace) Elena Ambrosetti , démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie)

, démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie) Stéphane Pouyllau, Olivier Baude (TGIR Huma-Num)

Déjeuner

14h - Conférence : Patrice Bourdelais, historien et démographe (INSHS, EHESS Paris)

14h45-18h00 - Table ronde 1. Construction des données statistiques en sciences sociales : enjeux et défis de la comparaison, de la spatialisation et de la contextualisation

Isabelle Blöss-Widmer, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice

démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice Giambattista Cantisani , statisticien (Université Sapienza de Rome- MEDSTAT, Italie)

, statisticien (Université Sapienza de Rome- MEDSTAT, Italie) Cinzia Castagnaro, statisticienne (ISTAT, Italie)

statisticienne (ISTAT, Italie) Alain Chenu, sociologue, (SciencesPo Paris, OSC)

sociologue, (SciencesPo Paris, OSC) Denise Pumain , géographe (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités)

, géographe (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités) Mohamed Tozy , politologue (Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence, Egerabat Rabat, Maroc)

, politologue (Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence, Egerabat Rabat, Maroc) Anne Laferrère, statisticienne (INSEE, CREST, SHARE)

Mercredi 22 mars 2017

8h30 - Accueil

9h-11h15 - Table ronde 2 Le processus social et démographique du vieillissement : entre convergences et contrastes

Isabelle Blöss-Widmer , démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice

, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice Youssef Courbage , démographe (INED)

, démographe (INED) Yoann Doignon , démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR ESPACE et UMR LAMES)

, démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR ESPACE et UMR LAMES) Anne-Marie Guillemard , sociologue (EHESS Paris, CEMS)

, sociologue (EHESS Paris, CEMS) Claude-Michel Loriaux , démographe (Université catholique de Louvain, Belgique)

, démographe (Université catholique de Louvain, Belgique) Manuel Ribeiro, sociologue et démographe (Université Autonome du Nuevo Léon, Mexique)

Pause

11h30-13h15 - Table ronde 3. Les relations familiales entre générations au cœur des transformations du cycle de vie

Elena Ambrosetti , démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie) modératrice

, démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie) modératrice Claudine Attias-Donfut , sociologue (CNAV et Centre Edgar Morin)

, sociologue (CNAV et Centre Edgar Morin) Catherine Bonvalet , démographe (INED)

, démographe (INED) Laurent Nowik , sociologue et démographe (Université de Tours, UMR CITERES)

, sociologue et démographe (Université de Tours, UMR CITERES) Florence Weber, anthropologue et sociologue (ENS, EHESS, Paris)

Déjeuner

14h15-16h45 - Table ronde 4. La division sexuelle du travail et son institutionnalisation politique

Thierry Blöss , sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) modérateur

, sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) modérateur Agnès Martial , anthropologue (EHESS Marseille)

, anthropologue (EHESS Marseille) Fiorenza Deriu , politologue (Université La Sapienza de Rome, Italie)

, politologue (Université La Sapienza de Rome, Italie) Leon Borja Margarita , sociologue (Université Autonome de Barcelone, IGOP, Espagne)

, sociologue (Université Autonome de Barcelone, IGOP, Espagne) Claude Martin, sociologue (EHESP, UMR CRAPE)

Pause