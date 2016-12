Annonce

Florence Bretelle-Establet

Stéphane Schmitt, (CNRS, SPHERE)

As in previous years, we will study:

How sources bear the mark of the environments in which they were produced,

We will ask the question of how the documents attest knowledge,

We will be interested in the history of writing by compilation,

We will carry out research on the organization that the actors have given to the recorded knowledge, looking at the parts in which they have structured their texts.

On Thursdays, from 9:30 am till 5:30pm. Condorcet Building of the Paris Diderot University – Campus map with access.

January 26, 2017 ,

Room Malevitch, 483A

Matthieu Husson (CNRS, SYRTE, Observatoire de Paris) Erfurt F. 377 as a pupil manuscritp in mathematical astronomy.

February 24,

14:00–17:30, Room Mondrian, 646A

Session together with the seminar "Experience of techniques"

Techniques d’écriture et collections

Isabelle Charmantier (Freshwater Biological Association) Researching and writing up natural history collections : from Linnaeus to the Freshwater Biological Association.

March 30,

Room Malevitch, 483A

Valentin Phillipon (University Paris Diderot, CRCAO) Biographies de médecins dans les Histoires Dynastiques (Chine).

April 20,

Room Rothko, 412B

Michella Bussotti (EFAO) Généalogie d’un dictionnaire: le dictionnaire Chinois-Latin de Brollo (1648-1704) et ses adaptions".

June 22,

Room Malevitch, 483A

Laure Miolo (University Lumière Lyon 2) ’Ad communem utilitatem’ : Considérations et usages des mathématiques dans les catalogues médiévaux des bibliothèques collégiales, XIIIe-XVe siècles.

Meeting of preparatio of sessions for 2017-2018