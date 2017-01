Annonce

Si l’utilisation du support imprimé par les mouvements réformés protestants doit être considérée comme le premier phénomène de mass media de l’histoire et qu’elle a, à ce titre, engendré une bibliographie écrasante, force est de constater que l’exploitation du livre et de l’estampe par la réforme catholique n’a pas bénéficié de toute l’attention qu’elle méritait, et plus particulièrement dans l’espace des Pays-Bas. Malgré les nombreux travaux consacrés à quelques grandes figures – comme celle de Christophe Plantin – ou à certaines initiatives éditoriales majeures, il reste encore, en périphérie de ces dossiers bien connus, de nombreux chantiers à défricher pour appréhender au plus près l’ampleur, le dynamisme et les mécanismes sous-jacents des processus mis en œuvre par les acteurs de la réforme catholique pour soutenir leur action. Soucieuse de prendre en considération toute la complexité de ce phénomène, l’unité de recherche Transitions de l’Université de Liège, en partenariat avec le groupe de contact du FNRS « Documents rares et précieux », organisera les 23 et 24 février 2017 deux journées d’étude. Cette manifestation qui se veut interdisciplinaire prend place à l’occasion des célébrations organisées à Liège pour le 500e centenaire des débuts de la Réforme.

Heleen WYFFELS (KU Leuven), Assessing survival rates of widow-printers’ businesses in sixteenth-century Antwerp

Dirk IMHOF (Plantin-Moretus Museum), A lucrative illustrated prayer book for decades: Canisius’s Manuale catholicorum published by the Plantin Press

14.30-15.30 Session III Alexander SOETAERT (KU Leuven), A French book in the Low Countries: Matthieu de Launoy’s ‘Déclaration et réfutation’ and its reissues in Douai, Cambrai and Antwerp

Walter S. MELION (Emory University), Haeretici typus, et descriptio: Heretical and Anti- Heretical Imagemaking in Jan David S.J.’s Veridicus Christianus

Valentine LANGLAIS (Univ. Paul Valéry, Montpellier/Univ. Genève), L’iconographie de la Dernière Cène dans l’Evangelicae Historiae Imagines de Jérôme Nadal, 1593

