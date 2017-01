Annonce

Le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine (CIRAC) et l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP) organisent une journée d’étude sur le thème : État des lieux des politiques migratoires en France et en Allemagne

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de formation-recherche « La France et l’Allemagne à l’épreuve de la crise migratoire », mené sur la période 2016-2018 par le CIRAC et la DGAP, avec le soutien du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise et du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA).

Accueillie à la Maison Heinrich Heine, cette rencontre permettra d’étudier l’histoire migratoire de la France et de l’Allemagne, l’intégration des migrants dans les deux pays depuis les années 1990 et la gestion française, allemande et européenne de la crise migratoire actuelle. Cette rencontre s’adresse à des experts français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et politiques) et sera ouverte aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

Les contributions présentées dans le cadre du projet feront l’objet d’une publication.

Langues de travail : allemand et français avec traduction simultanée.

Lieu : Maison Heinrich Heine – Cité internationale universitaire de Paris, 27C boulevard Jourdan, 75014 Paris

Contact et inscription (à l’aide du fichier joint) : Solene.Hazouard[at]u-cergy.fr

Programme

9h30 – 9h45 INTRODUCTION

Stephan Martens, professeur à l’université de Cergy-Pontoise

René Lasserre, professeur émérite à l’université de Cergy-Pontoise et directeur du Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine, CIRAC

9h45 – 11h30 SÉANCE 1 : Histoire migratoire comparée de la France et de l’Allemagne

9h45 – 10h15 * L’histoire migratoire de l’Allemagne

Jannis Panagiotidis, professeur et membre de l’Institut de recherche sur les migrations et d’études interculturelles (IMIS) à l’université d’Osnabrück

10h15 – 10h45 * L’histoire migratoire de la France

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite CNRS au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris

10h45 – 11h30 * Débat avec la salle

Débat animé par : Gwénola Sebaux, professeur en civilisation allemande et spécialiste de la politique migratoire de l’Allemagne à l’université catholique de l’Ouest (UCO) à Angers

(Pause-café : 11h30 – 11h45)

11h45 – 13h30 SÉANCE 2 : L’intégration des migrants en France et en Allemagne

depuis les années 1990 : deux modèles différents ?

11h45 – 12h15 * L’intégration des migrants en Allemagne

Ruud Koopmans, directeur du département Migration, Intégration, Transnationalisation au Centre de recherche en sciences sociales de Berlin (WZB), professeur invité de sciences politiques à l‘université d‘Amsterdam et professeur de sociologie et de recherche sur les migrations à l‘université Humboldt de Berlin

12h15 – 12h45 * L’intégration des migrants en France : aspects socio-démographiques

Angéline Escafré-Dublet, maître de conférences en science politique à l’université Lumière Lyon 2

12h45 – 13h30 * Débat avec la salle

Débat animé par : Isabelle Bourgeois, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise et chargée de recherches au CIRAC

13h30 – 15h00 DÉJEUNER LIBRE

15h00 – 17h15 SÉANCE 3 : Les politiques migratoires française, allemande et européenne depuis 2000

15h00 – 15h30 * L’action de l’Allemagne face à la crise migratoire

Mechthild Baumann, fondatrice et directrice de l’Institut d’études sur les migrations et la sécurité (imss) à Berlin

15h30 – 16h00 * L’action de la France face à la crise migratoire

Fabienne Jault-Seseke, professeur de droit privé à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

16h00 – 16h30 * Le défi européen de la crise migratoire et les limites de l’approche communautaire

Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à Sciences Po Paris

16h30 – 17h15 * Débat avec la salle

Débat animé par : Gérard-François Dumont, professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne, Institut de géographie

17h15 – 17h30 CONCLUSION

Stephan Martens, professeur à l’université de Cergy-Pontoise

René Lasserre, professeur émérite à l’université de Cergy-Pontoise et directeur du CIRAC

Lieu de la manifestation

Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris

27C bd Jourdan – 75014 Paris (RER B, arrêt « Cité universitaire »)