Séminaire ethnologie et archéologies 2016-2017 : « la mondialisation d’hier et d’aujourd’hui. Approche anthropologique, archéologique et paléontologique »

Direction et organisation du séminaire

Pierre Le Roux,

Matthieu Louis,

Bernard Moizo,

Roger Somé,

Valéry Zeitoun

Programme (2016-17)

1re Séance, 14 octobre 2016

Présentation (Pierre Le Roux, Bernard Moizo, Roger Somé, Valéry Zeitoun)

Intervenant « senior »

Diasporas inversées des juifs des pays d’islam : repenser les circulations et les ancrages transnationaux à l’aune des contextes nationaux, Michèle Baussant (anthropologue, chargée de recherche CNRS, Institut français de Jérusalem CRFJ, UMIFRE 7 CNRS-MAEE USR 3132 CNRS, Jérusalem)

Intervenant « junior »

La variabilité des taux de faunes au sein des sites lacustres de la zone circumalpine au Néolithique récent et final, Louise Woelfli (étudiante de master en archéozoologie préhistorique, Unistra)

2e Séance, 21 octobre 2016

Intervenant « senior »

Les Aborigènes du Kimberley et la mondialisation : mais où sont les rituels d’antan ? Bernard Moizo (socio-anthropologue, directeur de recherche IRD, directeur de l’UMR GRED IRD & Université Paul Valéry-Montpellier 3, Montpellier)

Intervenant « junior »

La figure contemporaine de l’aventurier en Afrique de l’Ouest : un parangon des phénomènes de translocalisme, Matthieu Louis (docteur en ethnologie, Unistra)

3e Séance, 4 novembre 2016

Intervenant « senior »

Les premières mondialisations humaines : nappes culturelles. Les premières tendances techniques. Roxane Rocca (docteur en archéologie préhistorique, post-doctorante, chercheuse associée Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR 7041 ArScAn-AnTET, Anthropologie des Techniques, des Espaces et des Territoires au Pliocène et au Pléistocène, Nanterre)

Intervenant « junior »

La collection Lebaudy-Griaule : témoin depuis 1938 des rapports entre la France et l’Afrique, Gaëlle Weiss (docteur en ethnologie, Unistra)

4e Séance, 18 novembre 2016

Intervenant « senior »

Déplacements, migrations, décentrements. La mobilité au regard de l’anthropologie, Michel Agier (anthropologue, directeur de recherche IRD, directeur d’étude à l’EHESS, Paris)

Intervenant « junior »

Retour de migrants lao de France dans leur village natal : impacts et enjeux de ces retrouvailles au Laos, Isabelle Wilhelm (doctorante en ethnologie, diplômée d’un master d’ethnologie Unistra)

5e Séance, 25 novembre 2016

Intervenant « senior »

Conceptualisation et figuration d'un espace agraire en milieu montagnard : ce que nous disent les pétroglyphes de Sapa, province de Lào Cai, Vietnam, Philippe Le Failler (historien, maître de conférences, école française d’Extrême-Orient, Aix-en-Provence)

Intervenants « junior »

La responsabilité sociétale des élaeiculteurs industriels au Gabon, Charlemagne Mouandjouri (doctorant en ethnologie, Unistra)

(doctorant en ethnologie, Unistra) Installation de l’association de défense des droits des LGBT en Thaïlande Marine Henry (étudiante de master en anthropologie-muséologie, Unistra)

6e Séance, 2 décembre 2016

Intervenant « senior »

Les premières mondialisations humaines : nappes biologiques. Le cas Homo erectus et celui de l’Homme moderne, Valéry Zeitoun, paléoanthropologue, directeur de recherche CNRS, Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P, UMR 7207 CNRS, Paris)

Intervenants « junior »

Conservation du patrimoine immatériel mondial : le gwoka, pratique tambourinaire traditionnelle guadeloupéenne, Boris Osinski (diplômé d’un master de sociologie, Unistra)

(diplômé d’un master de sociologie, Unistra) Le tissage traditionnel maori (Nouvelle-Zélande), Lisa Decottignies-Renard (doctorante en ethnologie, Unistra)

7e Séance, 9 décembre 2016

Intervenant « senior »

L’islamisation de l’Afrique de l’ouest soudano-sahélienne : une première mondialisation ? Jean-Loup Amselle (anthropologue, directeur d’étude EHESS, Paris)

Intervenant « junior »

À travers le temps long, les dynamiques de changements culturels des groupes humains au Paléolithique, Louis de Weyer (doctorant en archéologie préhistorique, doctorant-moniteur Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR 7041 ArScAn-AnTET Anthropologie des Techniques, des Espaces et des Territoires au Pliocène et au Pléistocène

8e Séance, 16 décembre 2016

Intervenant « senior »

Deux millénaires de mondialisation en Asie du Sud-Est : les réseaux de l’indianisation et de l’islamisation à Bornéo, Bernard Sellato (ethnologue, directeur de recherche émérite CNRS, Centre Asie du Sud-Est, Paris)

Intervenant « junior »

Les transformations d’une ville arctique en pays sâme (Norvège), Karen Hoffmann-Schickel (docteur en ethnologie, Unistra)

Programme de la prolongation 2e semestre

9e Séance, vendredi 10 mars 2017 (14h-17h)

Intervenant « senior »

« Rohingyas » à l'étranger, « musulmans d’Arakan » en Birmanie : ce que les appellations disent d'un conflit mondialisé, Alexandra de Mersan (docteur en anthropologie sociale, maître de conférences, INALCO, Paris)

Intervenant « junior »

La Mondialisation à partir de l’ethnogenèse goun à Porto-Novo (Bénin), Assomption Padonou (ethnologue, doctorant, université de Strasbourg, membre du DynamE)

10e Séance, vendredi 24 mars 2017 (14h-17h)

1er intervenant

Migrations et changements sociopolitiques : l’exemple des Haalpulaaren de la vallée du fleuve Sénégal, Olivier Leservoisier (anthropologue, professeur des universités, Université de Paris Descartes, membre du Centre Population et Développement, CEPED, Lyon)

2e intervenant

La mondialisation par les crises épidémiques ? Le cas de l'Afrique tropicale médiévale, Geoffroy de Saulieu (archéologue, chargé de recherche IRD, UMR 208 PALOC-Patrimoines locaux, Versailles)

11e Séance, vendredi 14 avril 2017 (14h-17h)

1er intervenant

L’Europe des grottes ornées : circulation des thèmes et des motifs dans l’art du paléolithique supérieur, Romain Pigeaud (archéologue, docteur en préhistoire, université de Rennes 1, UMR 6566 CreAAH-Centre de recherches en archéologie, Dijon)

2e intervenant

L’apiculture transhumante en Chine :le savoir traditionnel face à l’exportation et au marché mondial, Caroline Grillot (sinologue, docteur en anthropologie sociale de l’université Macquarie, Sydney, Australie & université libre d’Amsterdam, Pays-Bas, chercheur associé à l’université de Manchester, School of Social Sciences, Royaume Uni)

12e Séance, vendredi 5 mai 2017 (14h-17h)

Intervenants « junior »

Synthèse des étudiants, Dji-yon Philippe (master 2e année), Marc-Emmanuel Grandgeorge (master 1re année), Romain Denimal (licence 3e année), étienne Clausse (licence 2e année)

Intervenants « seniors »

Synthèse des organisateurs, Pierre Le Roux, Matthieu Louis, Bernard Moizo, Roger Somé, Valéry Zeitoun

Argumentaire

À la mort d’André-Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France, en 1985, Alain Testart, anthropologue directeur de recherche au CNRS, fut l’un des rares à poursuivre en France la fructueuse et difficile collaboration entre archéologie, notamment préhistorique, et l’ethnologie ou, plus largement, l’anthropologie.

Après la disparition d’Alain Testart en septembre 2013, la coopération entre ethnologie et ce qu’Alain Testart résumait comme « avant l’histoire » en France est non pas à réinventer mais à réactiver. Cette collaboration est nécessaire parce qu’elle est productive et riche de potentiel et de conséquences probables.

Celles-ci intéressent tout aussi bien l’ethnologie que la paléontologie et l’archéologie, fournissant à cette dernière de nouveaux modèles explicatifs ou simplement éclairants, de nouvelles hypothèses de reconstruction sociale pour les sociétés disparues, les sociétés primitives au sens propre. Cette collaboration agrandit spatialement le terrain d’observation de la préhistoire au monde entier et particulièrement aux sociétés exotiques.

À rebours, elle suscite pour l’ethnologie de nouvelles perspectives et manières d’envisager les sociétés reliques actuelles, lui offrant une extension de son domaine d’action dans le temps long, aujourd’hui trop délaissé en anthropologie.

C’est pourquoi le « séminaire d’ethnologie et de préhistoire » a été créé en 2014 par Christian Jeunesse (professeur, Institut des antiquités nationales, Faculté des Sciences historiques, laboratoire Archimède, Institut universitaire de France) et Pierre Le Roux.

Christian Jeunesse est amené, en 2016, à suspendre sa participation au séminaire qui se poursuit en conservant une large ouverture sur l’archéologie préhistorique par intérêt interdisciplinaire suivant l’exemple montré naguère par André Leroi-Gourhan et Alain Testart. Il s’ouvre désormais à la paléoanthropologie et à la muséologie. Son organisation comme son intitulé sont donc légèrement modifiés. À compter de 2016, le séminaire prendra ainsi le nom de « Séminaire ethnologie et archéologies » et l’équipe initiale est relayée par une nouvelle formée, outre Pierre Le Roux, de Bernard Moizo, socio-anthropologue, de Roger Somé, ethnologue, de Valéry Zeitoun, paléoanthropologue.

Durant l’année universitaire 2014-2015, le thème du séminaire a été « Des animaux pour les dieux, les morts et les ancêtres : la pratique du sacrifice animal. Approche ethnologique et archéologique ».

Dans la continuité du thème retenu pour la première année, celui de l’année 2015-2016 fut « Le sauvage et le domestique. Approche archéologique, anthropologique, ethnozoologique et archéozoologique ».

Le thème choisi pour l’année 2016 est : « La mondialisation, d’hier et aujourd’hui. Approches anthropologique, archéologique et paléontologique ».

Le séminaire est à thème annuel. Il comporte 24 heures, réparties en 8 séances de 3 heures au premier semestre, à raison de 2 séances mensuelles environ. Il a normalement lieu le vendredi après-midi, de 14h à 17h, aux dates précisées dans le programme joint, dans la salle Europe de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’homme en Alsace (MISHA). Il accueille chercheurs, enseignants-chercheurs, docteurs, doctorants, étudiants de niveau master (toutes disciplines) et est ouvert aux étudiants de licence et au public cultivé dans la limite des places disponibles.

Autre modification structurelle, au lieu de recevoir pour chaque séance deux intervenants confirmés, le séminaire accueillera désormais, à chacune des huit séances prévues, un intervenant « senior », chercheur ou enseignant-chercheur, et un intervenant « junior », chercheur hors-statut, doctorant ou prometteur diplômé d’un master, afin de permettre à de jeunes chercheurs de se lancer eux aussi dans la discussion académique en présentant leurs premiers travaux à l’aune critique de leurs aînés.

Les deux premières années, en 2014 et 2015, le séminaire fut organisé avec l’appui de l’Institut d’ethnologie ; de la Faculté des Sciences sociales ; de l’Institut des Antiquités nationales ; de la Faculté des Sciences historiques ; de l’Institut universitaire de France ; de la Maison interuniversitaire des Sciences de l’homme en Alsace ; du laboratoire SAGE (UMR 7363 CNRS & Unistra) ; et du laboratoire ARCHIMEDE (UMR 7044 CNRS & Unistra).

En 2016, il sera organisé avec le soutien et le partenariat de l’Institut d’ethnologie et de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Strasbourg ; du laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra) ; du laboratoire Dynamiques européennes (DynamE UMR 7367 CNRS & Unistra) ; de l’Institut de recherche pour le Développement et du GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, UMR IRD & Université Paul Valéry-Montpellier 3) ; du Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P, UMR 7207 CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, Université Paris 6, Sorbonne universités) ; et de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme en Alsace (MISHA).