Annonce

Université Paris-Est Créteil, 24-26 janvier 2018

Argumentaire

Depuis 2014, le programme POCRAM travaille sur les variations du regard et de l’attitude du pouvoir politique face aux conversions religieuses de la fin de l’Antiquité à la fin du XVIIe siècle. La double originalité de cette démarche, placer le politique au centre de l’observation de la conversion et travailler sur la longue durée, a permis de confirmer que les attitudes du pouvoir politique face au changement religieux sont un angle d’approche privilégié pour mieux comprendre la place de la religion dans les sociétés, et questionner la notion même de religion.

Le colloque de 2018 est l’aboutissement de ce programme. Inspiré par les questionnements qui ont émergé de nos travaux précédents, conservant la perspective de la longue durée, il élargit les terrains d’enquête, ajoutant à la rencontre des trois grands monothéismes d’autres configurations habituellement moins travaillées et des horizons géographiques et culturels plus larges.

Le colloque prendra en compte aussi bien les dynamiques de conversion globale impulsée par une minorité en situation de domination politique (conversion de l’Empire romain, conversion des royaumes par leur prince, première expansion de l’islam, politiques de conversion liées à l’expansion coloniale), que les relations entre pouvoir politique et minorités religieuses (construction des États confessionnels modernes, gestion de la pluralité religieuse dans un cadre impérial).

Dans ce cadre, vous êtes invités à proposer une communication traitant des relations entre conversion religieuse et espace politique, privilégiant les angles d’approche de conversion et construction politique ou conversion et espaces, sur l’une des questions suivantes :

La conversion comme rupture identitaire Fixité/fluidité des appartenances : conversion et ethnicité Conformité des comportements/sincérité de la conversion Populations ou groupes-cibles des entreprises de conversion Procédures et rites de conversion dans l’espace politique

Modalités de soumission

Les communications (25 mn.) pourront être présentées en français ou en anglais. La langue de publication sera l’anglais.

Les propositions (1 p.) doivent être envoyées, accompagnées de vos coordonnées et rattachement institutionnel, à pocram.anr@gmail.com

avant le 15 avril 2017.

Pour en savoir plus : https://pocram.hypotheses.org/

Organisation scientifique

Isabelle Poutrin,

Claire Sotinel

Informations et contacts : pocram.anr@gmail.com