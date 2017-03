Annonce

Argumentaire

Séminaire de recherche : « La notion d’« auteur » au prisme des mutations socio-économiques de la filière du livre. Quelle remise en question dans le secteur des littératures de genre ? »

Si le secteur de la littérature est, à l’heure actuelle, confronté à un certain nombre de mutations socio-économiques, il semble que le pan éditorial des littératures de genre en soit tout particulièrement porteur. L’objectif de ce séminaire est d’établir un état des lieux des pratiques, discours, positionnements et représentations éditoriales en les examinant à partir de la notion d’« auteur ». Cette perspective se double de l’ambition de contribuer à une réflexion théorique et méthodologique à partir de l’exposé de travaux de recherche en cours sur cette thématique. Il s’agit, de fait, d’analyser de quelles manières certaines mutations socio-économiques (autoédition, désacralisation de l’acte d’écriture avec la mise en place d’ateliers, de formations, à l’image de la pratique du Creative Writing qui représente depuis longtemps un passage obligé pour les aspirants anglo-saxons, surproduction, concurrence accrue, rationalisation, recours au crowdsourcing) reconfigurent tout particulièrement la notion d’« auteur » au sein du secteur des littératures de genre, celui-ci constituant l’un des segments qui rencontre un très fort succès auprès du lectorat, sous format papier et numérique.

L’approche interdisciplinaire convoquée lors du séminaire nous permettra d’examiner si l’évolution de cette notion constitue une réelle rupture dans l’approche historique et sociologique des auteurs. Cette évolution sera aussi interrogée à l’aune des recherches sur les industries culturelles et créatives qui se penchent désormais - après s’être essentiellement focalisées sur l’amont et l’aval de la filière du livre, laissant en quelque sorte l’auteur dans une « zone grise » -, sur la mutation de l’usager en auto-producteur, dans le cadre plus général d’une déconstruction de la notion de « créativité », cette dernière étant désormais érigée en norme sociale.

Traditionnellement légitimé par l’éditeur, de quoi l’auteur est-il désormais le nom dans le secteur des littératures de genre, celui-ci étant travaillé par une nouvelle grammaire de sens en termes de logiques socio-économiques ?

Programme

Toutes les séances ont lieu à la Maison des Sciences de l’Homme (20, avenue Georges Sand, 93 210 Saint-Denis, Métro Front populaire, ligne 12), de 14h à 17h en salle 401.

Séances du séminaire

I – 24 mars 2017

« Eléments d’analyse des littératures de genres et enjeux des positionnements symboliques des auteurs », avec :

Natacha Levet (MCF en littérature, Université de Limoges, LPCML)

Magali Bigey (MCF en Sciences du langage, Université de Franche-Comté, ELLIADD)

Simon Bréan (MCF en Littérature, Université Paris-Sorbonne, CELLF)

II – Vendredi 28 avril

« Qu’est-ce qu’un auteur ? Qu’est-ce que l’acte d’écrire ? », avec :

Clara Lévy (Pr. en Sociologie de la littérature, Université Paris 8, Institut d’Etudes Européennes/Université Paris 8, LabTop-Cresppa)

Lionel Ruffel (Pr. en Littérature comparée et création littéraire, co-responsable du Master Création littéraire, Université Paris 8, Membre junior de l’Institut universitaire de France, LHE)

Alain Viala (Pr. émérite, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle et Chaire d'Etudes françaises à l'Université d'Oxford)

III – Vendredi 2 juin 2017

« Les éditeurs de littératures de genre et la notion d’« auteur » », avec :

Benoît Farcy, Éditions Gallimard

Anne Hautecœur, Éditions de La Musardine

Isabelle Solal, Éditions Hugo & Publishing

Jérôme Vincent, Éditions ActuSF

IV – Vendredi 23 juin 2017

« Quelles postures d’auteurs ? »

Table ronde auteurs

V – Vendredi 7 juillet 2017

« Les logiques socio-économiques en jeu dans le secteur des littératures de genre », avec :

Sylvie Bosser et Bertrand Legendre

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Pour tout renseignement complémentaire : sylvie.bosser@univ-paris8.fr

Organisateurs

Sylvie Bosser (Université Paris 8, Cemti)

(Université Paris 8, Cemti) Bertrand Legendre (Université Paris 13, LabSIC)

Ce séminaire est soutenu par la Maison des Sciences de l’homme, par le LabSIC, et le LabEx ICCA (Université Paris 13) et par le CEMTI (Université Paris 8).

