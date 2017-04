Annonce

[9] The famous unpronounceable Love Symbol #2 Prince had chosen as its stage name after 1993:

[8] A Möbius loop used to indicate a product is both recyclable and contains recycled content, the red cross/ red crescent, €, £, $, …

[7] Multimodal mental representations of individuals, in the vein of connectionist neurolinguistics networks (Lamb 1999). Classic normative concept oriented terminology opposes general concepts not directly to individuals (which belong to the ontology-level of objects vs concepts, that is which are not only outer-linguistic but also extra-mental entities), but to individual concepts. See ISO 704/ 2000.

[6] The symposium « Le mot : syntaxe, morphologie et phonologie », organized in May 2017, by the Word’s structure research group, at the McGill University (Canada), in the context of the 85 th Congress of the Acfas (Association francophone pour le savoir) explicitly wants, if not to obtain a perfect consensus between researchers, at least to get a better understanding of this basic unit of human cognition, which belongs to the most intuitive constructions for the speakers of almost any given language (http://linguistlist.org/callconf/call-action.cfm?ConfID=272796); on our side of the Atlantic Ocean, the “Roots V” conference, organized in June 2017, by the Linguistics Departments of Queen Mary University of London and of University College London respectively, is specifically addressing the question of pure roots (by hypothesis lacking any category feature) in the vein of the Distributed Morphology (see Halle & Marantz 1993, Marantz 1997, whose ideas were more or less integrated into the phases model of the generative grammar’s Minimalist Program – Chomsky 2001, 2008), that is the question of knowing in what measure roots are predetermined for certain syntactic environments, and if they can be assimilated to words (in any traditional sense).

[1] Lecolloque « Le mot : syntaxe, morphologie et phonologie », organisé au mois de mai 2017 par L'équipe de recherche sur le statut du mot dans le langage humain à l'Université McGill, au Canada, dans le cadre du 85 e Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas) se propose explicitement sinon de trouver un parfait consensus théorique, au moins d'aboutir à une meilleure compréhension de cette unité fondamentale, qui compte parmi les constructions les plus intuitives pour les locuteurs d'une langue (http://linguistlist.org/callconf/call-action.cfm?ConfID=272796) ; de ce côté-ci de l'Atlantique, „Roots V", colloque organisé en juin 2017 par les Départements de Linguistique de la Queen Mary University of London et respectivement de l'University College London débattra spécifiquement de la question de savoir si les « pures » racines (par hypothèse dépourvues de traits catégoriels) postulées par la Morphologie Distribuée (dont les hypothèses – voir Halle & Marantz 1993 – ont fini par être intégrées aux dernières versions de la grammaire générative chomskyenne – voir Chomsky 2001, 2008) sont ou non des mots/ lexèmes, et à quel point elles sont prédéterminées pour certains environnements syntaxiques.

MARANTZ, Alec (1997) "No Escape from Syntax: Don't Try Morphological Analysis in the Privacy of Your Own Lexicon," University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics: Vol. 4 : Iss. 2 , Article 14.

HALLE, Moris and MARANTZ, Alec (1993) – "Distributed Morphology and the Pieces of Inflection", in: Hale, Keneth and Samule J. Keyser 1993 (eds) – The View from Building 20, Boston: the MIT Press, chap. 3

À une époque où les avis des linguistes sont plus que jamais partagés sur le statut épistémologique et théorique du lexème/ mot – ainsi que le prouvent les nombreuses manifestations portant explicitement sur ce sujet, rien qu’en 2017[1] – nous tiendrons pour acquis que les termes (pour les concepts généraux), à l’instar des appellations (pour les concepts particuliers ou : uniques[2]), et à l’instar des symboles écrits non verbaux (valant tant de concepts généraux[3] que d’individus ou : concepts particuliers[4]) sont des désignations lexicalisées (stables en mémoire des locuteurs et faisant l’objet d’un consensus socio-culturel ou socio-professionnel), à la différence des énoncés définitoires et autres descriptions et périphrases qui en seront les désignations en combinatoire plus ou moins libre. Termes et appellations sont en outre des dénominations (Kleiber 2001). Autrement dit, du moins à l’horizon des travaux de ce colloque, l’existence même de ces unités du lexique est censée être présupposée. Par contre, le colloque ciblera comme objet de recherche explicite leur contexte d’émergence et d’emploi (pour la portée du contexte dans l’analyse des termes, voir, entre autres, Raus 2013 et les références qui y sont citées).

L’environnement est un de ces domaines transversaux au sujet desquels les décideurs nationaux, européens et internationaux, le milieu des affaires et l’opinion publique débattent et souvent se confrontent depuis longtemps, mais qui constitue une problématique plus que jamais actuelle. Sa terminologie se renouvelle constamment au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux défis, ou au gré de l’émergence de réponses novatrices à d’anciennes menaces qui s’aiguisent à vue d’œil. Cette année, la 23 e Conférence des Parties (COP 23) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) sera organisée du 6 au 17 novembre, à Bonn, en Allemagne (président de cette session de la COP, pour la première fois dans l’histoire, un petit Etat insulaire: les îles Fidji, qui ont assumé et déclaré comme principal objectif de cette session, d’envisager les changements climatiques sous l’éclairage du développement durable). Notre colloque se tiendra donc parallèlement à cet important événement international.

Organisé par : les sections de LEA et de Traduction-Interprétation du Département de Langue et Littérature Française (DLLF), le Master de Traductions Spécialisées et Études Terminologiques (sigle roumain : MTSST) et le Master « Culture et Langage des Organisations Européennes » (CLOE), de la Faculté de Langues et Littératures Etrangères, conjointement au CRU (Centre de Réussite Universitaire) de l’Université de Bucarest, en partenariat avec l’AET (Association Européenne de Terminologie) et sous le patronage de l’AUF et du CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales)

November, 13 and November, 14 2017, University of Bucharest, Foreign Languages and Literatures Faculty

Organization

Organized by: the University of Bucharest’s Applied Modern Languages and Translation-Interpretation sections of the French Language and Literature Department (DLLF), the Specialized Translations and Terminology Studies Master Program (MTSST) and the European Organizations Culture and Language Master Program (CLOE) at the Foreign Languages and Literatures Faculty, and CRU (Centre de Réussite Universitaire)

Partners or/and sponsors

the EAFT (European Association for Terminology), the AUF (Agence Universitaire de la Francophonie/ French-speaking Universities Agency), the CEREFREA (Francophone Regional Center for Advanced Studies in Social Sciences)

Argument

This symposium “Terminology and translation” walks in the footsteps of the “Language(s) and Translation” (lately reframed as “Language(s), Discourse and Translation”) conferences we have organized every 2 years at the University of Bucharest, since 2011. The later were more oriented toward the linguistics/ translation (be it literary or specialized) interface, rather than toward terminology and terminological studies as such, or even toward specific linguistic topics (idioms and idiomaticity; linguistically relevant spoken and unspoken informations (le dit et le non-dit)), in their relations to various applied linguistics fields (traductology, terminology, specialized languages, glottodidactics: teaching of French as foreign language, teaching of French on special purposes).

This time, we are going to focus on terminology (as science and/or curricular discipline) and on different terminologies (each belonging to some specific reference domain) as such, in their relation to traductology and glottodidactics first, but also in their relation to a certain experience field, which will give the specific topic of the symposium.

Neither the choice of this specific topic, nor the choice of the time of the event are arbitrary.

The environment is one of those transversal themes which were often and even contradictorily debated of, in the past, by national, European or international decision makers, as well as by representatives of the business community or of the civil society, and that is still a very topical issue nowadays. Its terminology is constantly evolving with the emergence of new challenges and/or of innovative solutions to old ones (that are growing ever more threatening). This year, the 23rd Conference of the Parties (COP 23) to the to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) will be organized by Fiji and hosted at the headquarters of the UNFCCC Secretariat in Bonn, Germany, between November, 6 and November, 17. Our symposium will more or less take place parallel to this important international event.

We have deliberately played with the various meanings of the word environment, in order to link together two central topics: the environmental terminology (environment as primarily targeted field –outer-linguistic topics), on the one hand, and the term’s own environment (metalinguistic topics), on the other hand. Hoping that the symposium will lead to fruitful pluri- and interdisciplinary exchanges between all stake holders: between language services providers (translators, terminologists, translator/revisers, writers/editors, etc.) and linguists – whatever their theoretical allegiance (from onomasiology oriented and normative GTT (General Terminology Theory) in Wüster’s vein, to socioterminology, to Teresa Cabré’s “Theory of gates” and to French-style discourse analysis and/or lexical semantics), but also between both of them, and the field experts (geographers, ecologists, law experts or practitioners, sociologists, economists, …) and/or representatives of the civil society or of the business community.

At a time when the linguists are more than ever disagreeing about the epistemological and theoretical status of the word/ lexeme – as proven by several events targeting this topic (or related ones) in 2017[6] – we are going to take for granted that terms (for general concepts) and appellations (for individual concepts[7]), like non-verbal written symbols (for both general[8] and individual concepts[9]) are lexicalized designations (stabilized in the speaker-hearer’s memory, and object of socio-cultural and/or socio-professional consensus), while a concept’s definition, or any other description or periphrasis are non-lexicalized, (more or less) free designations. Terms and appellations (but not non-verbal symbols) being also names (Kleiber 2001).

In other words, at least at the horizon of this symposium’s proceedings, the very existence of those lexical units is (to be understood as) presupposed. What the symposium wiIl explicitly address as a specific research topic will rather be their emergence and usage contexts (see Raus 2013 and references here quoted, about the relevance of the context in terminological analysis/ terminography work).

Submissions should address one of following topics:

Environmental terminology

Terminological studies, traductology, environmental law, environmental sociology, ecology

bi- or multilingual terminography projects in the field of the environment (ecology – specific themes as: climate change, environment protection, invasive species, etc.; environment law, environment sociology)

bi- or multilingual comparable corpora about environment (compilation, analysis)

using such corpora in specialized translation

linguistic and cultural specificity of the scientific vulgarization discourse about environment, and/or of the official discourse about environmental policies

environmental law, environmental sociology, ecology: case studies or theoretical aspects/ consequences (about most recent issues at national level, European level or World level)

Environment of terms

Applied linguistics studies in terminology, terminography, traductology, foreign languages didactics (glottodidactics), terminology’s didactics; intercultural studies (not limited to the referential field of the environment

Attestation co-text of terms: phraseology, specialized collocations…;

The Specialized text as more extended linguistic/ semiotic environment of terms: its role in the pedagogy of translation and in glottodidactis, and/or its translation (toward or from the L, all language couples): translation commentary (for published translations); new translation/ retranslation proposal; text analysis on translation purposes (for new translations); review of translation projects with multiple intervenors (e.g. translation of the EU acquis);

The Specialized Language as even larger linguistic/ semiotic environment of terms: linguistic and cultural specificity, inter-semiotic character; discourse analysis (scientific vulgarization or expert specialized discourse), whatever the theme/ field;

Even larger socio-cultural context of terms: emergency and implantation of terms: national, European, international normalization; linguistic planning and language policies; pedagogical context: terminology’s didactics (per se or as part of translational studies didactics); the contribution of terminology to glottodidactics.



Literary translations may only be welcomed as research topic if the source text has an important specialized vocabulary (-ies) part, and insofar the research targets specifically this aspect (e.g. building, urbanism and architecture vocabulary (-ies) in Ionesco’s Tueur sans gages)

Languages

Main language of the Symposium: French. Communications can also be held in English or Romanian.

For the communications held in English or in Romanian, the abstracts and presentations (either paper presentations or Power Point presentations) will be written in French. If need be, English-French and Romanian-French translation will be provided by the organizers (see submission deadlines for presentations and abstracts to be translated).

French submissions will also have English abstracts (for the Conference booklet, and for subsequent publication of the conference papers).

Invited keynote speakers

(list still open)

Eva Lavric (University of Innsbruck)

Henrik Nilsson (Swedish Center for Terminology – Terminologicentrum TNC, Solna, President of the European Association For Terminology)

Jordi Bover i Salvadó (TERMCAT, Barcelona – TERMCAT Board of Management, TERMCAT Supervisory Council)

Guidelines for Submitting Proposals

All proposals (in French, in Romanian or in English) are required to submit following information:

a title,

five keywords,

at most four references,

a 300-350 words proposal description, which should specify the research problem, the research methodology, the corpus analyzed (if any) and the main results expected.

The authors have to specify the section (either Environmental terminology or Environment of terms) they want to attend.

Proposals are to be submitted before July, 15 2017,

at one of the following addresses: ancamarinavelicu@gmail.com; soniaberbinski@yahoo.com

Presentations Modalities

Individual presentations (whether during the plenary session or in sections) will be allocated 25 minutes each, plus 5 minutes for discussion led by the chair of the session.

Plenary conferences will be allocated 45 minutes each (40 minutes + 5 minutes for discussion led by the chair of the session)

Accomodation

The organizing committee will provide a hotel accommodation list for the period of the Symposium. Travel and accommodation expenses are to be paid by participants themselves (if not otherwise specified).

Important Dates

1 st call for papers: March, 30 2017

call for papers: March, 30 2017 2 nd call for papers: May, 30 2017

call for papers: May, 30 2017 3 rd call for papers: June, 30 2017

call for papers: June, 30 2017 Submission deadline: July, 15 2017

Notification due: August, 25 2017

Presentations (paper, Power Point) to be translated due on: October, 25 2017

Symposium: November, 13-14 2017

Scientific Committee

Sonia Berbinski (University of Bucharest)

Jordi Bover i Salvadó (TERMCAT, Barcelona)

Dan Dobre (University of Bucharest)

Francis Grossmann (University of Grenoble)

Georges Kleiber (University of Strasbourg)

Eva Lavric (University of Innsbruck)

Henrik Nilsson (Swedish Center for Terminology – Terminologicentrum TNC, Solna, President of the European Association For Terminology)

Henri Portine (University Bordeaux3, France)

Emmanuelle Simon (University of Poitiers)

Agnès Tutin (University of Grenoble)

Anca-Marina Velicu (University of Bucharest)

Organizing Committe

Sonia Berbinski (University of Bucharest, DLLF, CLOE, CRU director)

Lidia Cotea (University of Bucharest, DLLF director)

Sandra Cuadrado (TERMCAT, Barcelona, EAFT Board)

Anca-Marina Velicu (University of Bucharest, DLLF, MTSST)

Lucia Visinescu (University of Bucharest, DLLF, MTSST)

Conference fee



80 € (covering the publication expenses and conference dinner): payment modalities will be indicated after acceptance of the submitted proposal, before August, 25 2017.

EAFT members: 30 € (conference fee) + 25 € (conference dinner: optional).

Contact

(organization and scientific coordination):

Anca-Marina Velicu, Université de Bucarest, ancamarinavelicu@gmail.com

Sonia Berbinski, Université de Bucarest : soniaberbinski@yahoo.com

