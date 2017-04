Annonce

Argumentaire

Le jeudi 18 mai 2017 se tiendra la journée thématique annuelle de l’IRHT consacrée aux marges. Ce thème, qui se trouve au carrefour des sciences du texte, rassemble toutes les sections du laboratoire, en ce qu’il touche aussi bien à la philologie, la lexicographie, l’histoire, la paléographie, qu'à la codicologie.

Autour du texte, dimension essentielle de la culture et de sa transmission, les espaces laissés vides sont devenus le réceptacle de mentions, décors, marques codicologiques, etc. qui participent à son histoire. Sur tous les supports - papyrus, parchemin ou papier, manuscrit ou imprimé - et quel que soit le type de document, des écrits de la pratique aux livres liturgiques, en passant par les textes scientifiques et juridiques, ces ajouts, contemporains ou postérieurs, doivent être analysés. Il s'agira ainsi de rendre compte de pratiques éditoriales (rubriques, manchettes, références, iconographie), de pratiques de lecture et d'utilisation des textes transmis (marques de repérage, annotations, gloses, commentaires), mais également de tout autre type d'ajouts indépendants (mentions de noms, listes de livres, décomptes).

Vous pouvez consulter le programme détaillé sur le Carnet de l'IRHT.

Programme

Du texte à la marge : question de mise en page

Marie-Laure Savoye et Julie Métois , « Les recettes marginales dans le manuscrit médiéval : tentatives de contextualisation »

Frédéric Duplessis , « Les gloses de A à Z : les signes de renvoi alphabétiques et les gloses carolingiennes sur Juvénal »

Emmanuelle Kuhry , « La réception continentale de la glossa anglicana à travers quelques exemples »

Jean-François Goudesenne , « Le rôle des marges dans les livres de chants liturgiques latins (900-1200) »

De l’utilisation des marges pour identifier ou préciser un contenu

Sébastien Hamel , « Identifier, classer, modifier, compléter : les mentions dorsales des chirographes échevinaux »

Sébastien Barret , « Aux marges des cartulaires médiévaux »

Jean-Charles Coulon , « Les marges dans les manuscrits de droit et de sciences occultes de Tishit (Mauritanie) »

Décorations et marques de possession