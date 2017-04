Résumé

Ce colloque s'inscrit dans les travaux de l'ANR LODOCAT (Chrétientés lotharingiennes-Dorsale catholique, Xe-XVIIIe siècle). Nous porterons notre attention sur les conditions concrètes de l’administration des diocèses de la vaste zone allant des Pays-Bas au nord de l’Italie. Le colloque étudiera sur le temps long la spécificité des parcours des prélats comme de leur administration diocésaine. Le propos privilégiera – mais sans exclusivité – les diocèses des six provinces ecclésiastiques retenues comme tests par les partenaires du projet (Cambrai, Trèves, Reims, Besançon, Vienne, Milan), en les comparant avec la situation d’autres diocèses situés hors de la zone concernée, dans l’espace français ou impérial. Dans ce contexte original de zones frontières, on se posera la question : faut-il plus de compétences, une formation particulière, une prudence et un « professionnalisme » supérieur pour gérer de tels diocèses ?