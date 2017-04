Annonce

Argumentaire

A l'ère du digital, les systèmes d'enseignement et de formation doivent faire face à de nouvelles problématiques et exigences, ils s'interrogent tous sur les compétences fondamentalement essentielles à développer aujourd'hui pour répondre à la société de demain, compétences des apprenants, compétences des enseignants.

La massification de l'enseignement, l'évolution des outils numériques, la métamorphose des attitudes et des mentalités, sont autant de défis à relever. Les institutions et les enseignants eux-mêmes doivent s'adapter à un nouveau public, de plus en plus hétérogène, dont le rapport au savoir et à l'apprentissage a évolué et nécessite une démarche d'accompagnement qui respecte la diversité des apprenants. Cette démarche requière des valeurs, et des nouveaux choix pédagogiques et en conséquence, les modèles d'évaluation qui permettent de les valider. Une innovation dans l'évaluation amènerait à des développements non seulement de l'évaluation mais aussi de l'ensemble du processus de formation et d'apprentissage

Cette manifestation qui se veut résolument interdisciplinaire, interactive, exploratoire et ouverte met en œuvre conférences, ateliers, communications orales et posters. Elle s'adresse aux enseignants, aux chercheurs confirmés et débutants, aux accompagnateurs et conseillers pédagogiques ainsi qu'aux étudiants et à toute personne intéressée par les questions d'innovation pédagogique et évaluation à l'ère du numérique

Axes thématiques

Les thématiques sont riches et diversifiées, plusieurs sous-thèmes seront proposés

Pratiques et innovation pédagogiques

Le numérique, levier de pratiques pédagogiques innovantes

Les pratiques évaluatives à l'ère du numérique

Evaluation et Apprentissage dans l'enseignement supérieur

Evaluation de l'impact des innovations pédagogiques

L'innovation dans l'évaluation

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Formes et Catégories des communications

Les communications orales ou posters doivent s'inscrire dans l'un de ces 6 axes. Il peut s'agir d'un travail de recherche, de la présentation d'un outil ou d'un dispositif, d'une analyse de pratique ou d'une synthèse de recherches.

Aspects formels des communications

Chaque proposition doit comprendre les éléments suivants :

le titre ;

le(s) nom(s) et institution(s) de l'auteur / des auteurs ;

une adresse postale et une adresse courriel ;

un résumé entre 150 et 200 mots comprenant :

pour une recherche : perspective adoptée, objectif (s), choix méthodologiques, aperçu des résultats ;

pour la présentation d'un outil/dispositif ou une analyse de pratique : contexte, description de l'outil/dispositif et des objectifs, démarche de construction et de test / ou d'analyse, résultats et discussion

4-5 mots-clés ;

le format privilégié : communication orale ou communication par poster

Les auteurs proposent leur communication sur : http://www.maarifcentre.org/conf/ jusqu'au 30 Avril 2017

Informations et inscription sur : http://www.maarifcentre.org/conf/

Le nom du fichier informatique doit suivre le modèle suivant : nom de l'auteur + première lettre du prénom : Auteur P.doc (ou .docx ou .pdf).

Calendrier

6 Mars 2017: Lancement de l'appel à communication

Lancement de l'appel à communication 13 Mars 2017: Ouverture de la plate forme de soumission

Ouverture de la plate forme de soumission 30 Avril 2017: Dernier délai pour le dépôt des propositions de communication

31 Mai 2017: Notification aux auteurs des résultats de l'évaluation

Notification aux auteurs des résultats de l'évaluation 15 Juin 2017: Fin des inscriptions en ligne

Membres du comité scientifique