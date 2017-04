Pour le Jubilé 2017 du 400° anniversaire de la fondation « de la première Charité et de son règlement » à Châtillon-sur-Chalaronne, le 23 août 1617, il est apparu qu’un colloque historique était nécessaire pour mieux comprendre l’originalité de l’action de St Vincent de Paul à Châtillon.

Présentation

La Société Nouvelle Gorini, société d’histoire religieuse des Pays de l’Ain, se charge de l’organisation et de l’animation de ce colloque.

Dans l’histoire personnelle de St Vincent, la fondation des Dames de la Charité constitue un moment-clé qui explique ses actions ultérieures lorsqu’il retournera à Paris à partir de la fin décembre 1617. Mais nul ne peut douter aussi que, dans l’histoire de l’Eglise, les nombreuses initiatives de St Vincent et sa conception de la charité vont inspirer et inspirent encore, si bien que son influence jusqu’à l’époque contemporaine est considérable.

Le colloque étudiera en quoi le passage de St Vincent de Paul à Châtillon a été un tournant dans son ministère sacerdotal. A-t-il été le point de départ d’une nouvelle manière de concevoir l’exercice de la charité pour lui d’abord et ensuite dans l’Eglise?

Dans l’histoire de l’Eglise, des moments novateurs sont à considérer :

IV° siècle : Le geste de St Martin.

XII° siècle : La fondation d’ordres religieux qui inscrivent l’exercice de la charité dans leurs règles et l’expansion des Maisons de charité et des Hôtel-Dieu.

XVII° : St Vincent de Paul

XIX° siècle : Le catholicisme social que St Vincent de Paul inspire.

XX° siècle : Les mouvements d’Eglise confrontés aux nouveaux défis de la charité.

Il nous faudra voir en quoi St Vincent a été l’héritier de la tradition chrétienne qui nous transmet le trésor de la charité et aussi le novateur qui a adapté l’exercice de la charité aux conditions de son temps et des défis qui lui étaient posés.

St Vincent nous parle encore car il a posé des principes nouveaux pour concevoir l’action caritative : avec lui et après lui, la charité est davantage devenue une mission qui l’a portée à quitter l’hôpital pour agir dans la rue et dans la société à proximité de ceux qui en avaient davantage besoin. A travers les développements historiques, nous essaierons de voir les questions spirituelles sous-jacentes sur la place de l’homme dans la société, notamment les plus pauvres et comment St Vincent a inspiré à notre culture une nouvelle praxis pour remettre l’homme debout lorsqu’il a été blessé.

Enfin, l’enjeu contemporain est le suivant : notre époque connaît un intérêt grandissant pour l’aide à la personne ou pour l’action humanitaire à proximité ou à l’étranger avec de multiples associations. La charité chrétienne s’est le plus souvent transmuée en simple humanisme. St Vincent de Paul peut-il encore nous interroger?

Programme

Mardi 26 septembre 2017 matin

A partir de 08h30 : accueil sur le lieu du colloque, salle « L’Etoile » à Châtillon-sur-Chalaronne. 09h20 : Ouverture du colloque par la Société Nouvelle Gorini.

Conférence inaugurale

1. 09h30 : Jean-Dominique Durand, professeur émérite d’histoire contemporaine, Université de Lyon: Pour une histoire de la Charité.

Les fondements bibliques et historiques

La charité prend son origine dans les missions des personnes trinitaires. La Parole de Dieu nous dit comment Dieu se révèle comme Charité. Dans l’histoire de l’Eglise, cette révélation divine de la charité s’est concrètement manifestée à deux époques très différentes mais fondatrices, d’abord dans le geste de saint Martin à Amiens au IV° siècle et ensuite dans l’écriture de la Charte de Charité écrite par saint Vincent de Paul au XVII° siècle.

10h00 : Michaël Gaborieau , prêtre du diocèse de Belley-Ars, doctorant en théologie biblique, Université Catholique de Fribourg: L’ancrage biblique d’une compréhension de la charité comme une mission.

Bruno Judic , professeur d'Histoire du Moyen Âge, Université de Tours:

La Charité de saint Martin : le récit de Sulpice Sévère et ses avatars iconographiques.

La Charité de saint Martin : le récit de Sulpice Sévère et ses avatars iconographiques.

Jean-François Desclaux, prêtre de la Congrégation de la Mission:

La Trinité, source de la Charité dans les écrits de saint Vincent de Paul.

La Trinité, source de la Charité dans les écrits de saint Vincent de Paul.

11h30 : échanges et pause.

Mardi 26 septembre 2017 après-midi

Les institutions de Charité jusqu’au début des temps modernes: accueillir et soigner les pauvres

Les pauvres sont pris en charge par les communautés villageoises comme par les seigneurs, par les communautés monastiques comme par les évêques, plus tard même par les corporations. Cette prise en charge a généré des institutions. Les pauvres font partie et justifient un ordre chrétien se fondant idéalement sur l’amour des hommes entre eux à l’image de l’amour que Dieu porte aux hommes. Les pauvres interrogent aussi la société. L’idéal de pauvreté sort des monastères et investit la société des laïcs.

14h00 : Paul Mattei , professeur émérite de Langue et Littérature Latines à l’Université de Lyon, conseiller scientifique de la coll. « Sources chrétiennes»: L’action caritative de l’Eglise en Afrique au temps de saint Augustin. Pratique et théorie.

Hervé Chopin , professeur d'Histoire-Géographie, doctorant à l'Université de Lyon: La charité dans le monde canonial dans l'ancien diocèse de Lyon.

, professeur d’Histoire-Géographie, doctorant à l’Université de Lyon: La charité dans le monde canonial dans l’ancien diocèse de Lyon. 15h00 : Jean-Pierre Gutton, professeur émérite à l’Université de Lyon:

Les hôpitaux en France sous l’Ancien Régime : assistance, répression, médicalisation.

15h30 : échanges et pause.

15h45 : Jean-Pierre Gerfaud, docteur en Linguistique et en Sciences de l'Éducation, ancien maître de conférences à l'Université Catholique de Lyon : Bernardin Uchard, député du Tiers-Etat (1615). Les lamentations d’un pauvre laboureur qui a peur de la guerre; supplication à la régente.

16h15 : Joël Lambert, prêtre du diocèse de Belley-Ars, président de la Société Nouvelle Gorini: La charité hospitalière à Châtillon-sur-Chalaronne. La mission de la Congrégation des Sœurs de sainte Marthe.

16h45 : échanges et pause.

Conférence publique à 20h30 à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne: 10. P. Jean-Marie Petit-Clerc: Défis de l’éducation dans le monde de la pauvreté.

Mercredi 27 septembre 2017 Matin

De nouveaux enjeux : la charité comme une mission

Il s’agira de cerner le contexte aussi bien social que local dans lequel saint Vincent est nommé à Châtillon. Sa nomination s’inscrit aussi dans le prolongement de la contre- réforme catholique, c’est-à-dire d’une nouvelle évangélisation des populations rurales.

09h00 : Dominique Blot , curé du groupement paroissial de Châtillon-sur-Chalaronne: Les enjeux pastoraux du diocèse de Lyon au XVII ° siècle. L’intuition de Mgr de Marquemont, archevêque de Lyon.

Thomas Lunot, prêtre de la Congrégation de la Mission: L'impact de Folleville : « Faire davantage pour les pauvres pécheurs ! ».

10h00 : échanges et pause.

La fondation des Dames de la Charité

Lorsque le 8 décembre 1617 saint Vincent de Paul donne le règlement aux premières Dames de la Charité, son geste va bouleverser la manière dont l’Église va dorénavant exercer l’amour du pauvre en allant à sa rencontre. Nous explorerons ce moment historique pour en comprendre toutes les dimensions historiques, anthropologiques et spirituelles.

10h15 : Élise Bortheirie , Fille de la Charité, Visitatrice de la Province Belgique-France-Suisse: Dynamique spirituelle et missionnaire de la Charte des Servantes de la Charité.

Marie-Joëlle Guillaume , agrégée de Lettres Classiques, journaliste, écrivain: Le charisme de la femme au cœur des fondations de charité de saint Vincent de Paul.

Bernard Koch , prêtre de la congrégation de la Mission: Charité : pédagogie missionnaire et autorités politiques.

, prêtre de la congrégation de la Mission: Charité : pédagogie missionnaire et autorités politiques. 11h45 : Matthieu Brejon de Lavergnée, maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne: Des confréries de Dames aux Filles de la Charité. L’invention châtillonnaise.

12h15 : échanges et pause.

Mercredi 27 septembre 2017 après-midi

14h30 : Visite guidée de Châtillon Sur Chalaronne et des lieux de fondation des Dames de la Charité par saint Vincent de Paul. (2h00)

Conférence publique à 17h00 à l’église de Châtillon Sur Chalaronne:

S.E. le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation du Culte Divin: Les enjeux contemporains de l’exercice de la charité dans le monde.

18h30 : Messe Solennelle de la saint Vincent de Paul, présidée par S.E. le Cardinal Sarah, à l’église Saint André de Châtillon.

Jeudi 28 septembre 2017 au matin

09h00 : Roberto Gomez , Missionnaire Lazariste, Institut Catholique de Paris : Saint Vincent, un Mystique de la Charité : action et contemplation.

Laurent Saatième SOMDA, Doctorant à la Faculté de droit Canonique, Institut Catholique de Paris : De quelle manière la mission des Dames de la Charité a été intégrée dans le droit de l'Église.

SOMDA, Doctorant à la Faculté de droit Canonique, Institut Catholique de Paris : De quelle manière la mission des Dames de la Charité a été intégrée dans le droit de l’Église. 10h00 : Philippe Castagnetti, maître de conférences d’Histoire Moderne, Université de Saint-Étienne :

Construire un « saint de la charité » au XVIIIe siècle. L’amour du prochain dans les Positiones de virtutibus de Vincent de Paul et Jérôme Émilien.

10h30 : échanges et pause

L’apostolat de la Charité : un défi à la modernité?

Un nouveau contexte, celui de la révolution industrielle, oblige les élites à répondre aux défis de la pauvreté. Vincent de Paul devient l’inspirateur de tous ceux qui sont au cœur de l’action sociale au XIX° siècle. Il nous faudra voir comment son exemple et son esprit ont inspiré l’engagement des catholiques au XIX° siècle auprès des plus pauvres.

10h45 : Christian Sorrel , professeur d'histoire Contemporaine, Université de Lyon: Charité, philanthropie et action sociale: le XIXe siècle en débats.

Christian Sorrel , professeur d'histoire Contemporaine, Université de Lyon: Charité, philanthropie et action sociale: le XIXe siècle en débats.

Daniel Moulinet , prêtre, professeur d'Histoire de l'Église, Université Catholique de Lyon: Catholicisme et question sociale.

12h15 : échanges et pause

Jeudi 28 septembre 2017 après-midi

14h00 : Dominique Robin , professeur émérite d'Histoire Moderne: L’influence de Sœur Rosalie Rendu dans l’inspiration vincentienne de Frédéric Ozanam et des pionniers de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Bernard Barbiche, professeur honoraire de l'Ecole des Chartes: La naissance de la vocation vincentienne d'Ozanam à partir de son courrier.

Comment l’action de Saint Vincent de Paul peut-elle motiver les acteurs sociaux?

Notre époque est marquée par l’engagement de nombreux acteurs sociaux, aussi bien au niveau national qu’au niveau international (O.N.G. et institutions humanitaires). Que peut dire saint Vincent de Paul à tous ceux qui sont confrontés aux drames de la pauvreté générés par notre société moderne ?

15h00 : Patrick Subreville , professeur d’allemand honoraire, membre de la Société d’Emulation de l’Ain: Anne Marie Javouhey , femme d’Evangile, libératrice des esclaves noirs. Education et liberté.

Patrick Subreville , professeur d'allemand honoraire, membre de la Société d'Emulation de l'Ain: Anne Marie Javouhey , femme d'Evangile, libératrice des esclaves noirs. Education et liberté.

Jacques Dupoyet , président d'Alfa 3 A: De la Charité à l'action sociale.

Bruno Judic , professeur d'Histoire du Moyen Âge, Université de Tours: Charité et philanthropie autour de la figure martinienne.

Monique Javouhey , Fille de la Charité: Le rôle de l'Eglise pour sensibiliser les organismes internationaux comme l'O.N.U. aux pauvres.

17h30 : échanges et pause

17h45 : Christian Sorrel, professeur d'Histoire Contemporaine, Univ. de Lyon: Conclusion du colloque.

Présidence d’honneur du colloque

Le Cardinal Robert Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.

M. Xavier Breton, député de l’Ain, conseiller régional, membre de la commission « des affaires culturelles et de l’éducation » de l’Assemblée Nationale.

M. Yves Clayette, maire de Châtillon-Sur-Chalaronne (+ 2016) -M. Patrick Mathias, maire de Châtillon-sur-Chalaronne

