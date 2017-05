Annonce

Argumentaire

L'objectif de cette rencontre scientifique est d'étudier les systèmes de dénominations des personnes et des lieux de l'Al-andalus et de l'Afrique du Nord au Moyen Âge à partir de différentes disciplines scientifiques comme la linguistique, la géographie, l'histoire et l'archéologie.

Ce colloque réunira dans ses sessions du 23 et du 24 mai, des chercheurs d'Algérie, d'Espagne, de France, d'Italie, du Marroc et de Tunisie qui exposeront leurs recherches sur l'onomastique médiévale de l'Afrique du Nord et de la Péninsule Ibérique.

Ce colloque est organisé par la Chaire Internationale de Culture Amazigh, la Fondation Euro arabe et la Fondation docteur Leila Mezian et compte sur la collaboration de l'Université de Grenade et l'Alliance Francaise de Grenade.

Programme

Martes 23 de Mayo

9h30 – 10h : Apertura

10h-12h: Sesión 1 Método y preservaciones de las lenguas bereberes

Abdallah Bounfour (INALCO) Quelques problèmes préalables au dictionnaire onomastique berbère médiéval.

(INALCO) Quelques problèmes préalables au dictionnaire onomastique berbère médiéval. Miguel Angel Manzano (univ Salamanca) Una herramienta digital para la historia y la geografía medievales: el diccionario de toponimia magrebí en la red (Dictomagreb).

(univ Salamanca) Una herramienta digital para la historia y la geografía medievales: el diccionario de toponimia magrebí en la red (Dictomagreb). Salem Chaker (univ Aix-Marseille) L’onomastique est au cœur de la “permanence berbère » de l’Afrique du Nord.

(univ Aix-Marseille) L’onomastique est au cœur de la “permanence berbère » de l’Afrique du Nord. Hassan Akioud (IRCAM) Las lenguas de la toponimia marroquí: la importancia del amazige.

12h15 -14h15: Sesión 2 Onomástica berebere y contactos de las lenguas

Francis Manzano (univ Lyon) Quelques considérations sur les contacts de langues dans l’Andalousie médiévales : langues romanes, berbères, arabes, circulation lexicales et toponymiques.

(univ Lyon) Quelques considérations sur les contacts de langues dans l’Andalousie médiévales : langues romanes, berbères, arabes, circulation lexicales et toponymiques. Farid Benderamane (univ Mostaganem Alg) Toponymie et contact des langues amazigh et arabe au Maghreb : redondance sémantique, adaptation morphologique et translation symbolique.

(univ Mostaganem Alg) Toponymie et contact des langues amazigh et arabe au Maghreb : redondance sémantique, adaptation morphologique et translation symbolique. Juan Antonio Chavarria (univ Madrid) Una muestra de la presencia de etnónimos beréberes en la toponimia histórica de Castilla la Mancha (España).

(univ Madrid) Una muestra de la presencia de etnónimos beréberes en la toponimia histórica de Castilla la Mancha (España). Ferdinando Maurici (Regione Siciliana) Toponimia árabe en Sicilia: una síntesis.

17h-19h: Sesión 3 Identidad cultural a través de la linguistica

Helena de Felipe (Univ Alcala) Espacio humano y espacio físico: etnotoponimia norteafricana.

(Univ Alcala) Espacio humano y espacio físico: etnotoponimia norteafricana. Mehdi Ghouirgate (univ Bordeaux) La langue berbère al-Andalus (Xe-XVe siècles) un marqueur identitaire ?

(univ Bordeaux) La langue berbère al-Andalus (Xe-XVe siècles) un marqueur identitaire ? Amal Ibabar (univ Biskra Algérie) Anthropo-toponymie aurésienne, un patrimoine qui cherche son histoire.

(univ Biskra Algérie) Anthropo-toponymie aurésienne, un patrimoine qui cherche son histoire. Meftaha Ameur (IRCAM) Anthroponymie amazighe : questions de filiation et d'appartenance.

19h15-20h15: reunion de trabajo

Miercoles 24 de Mayo

10h-12h : Sesión 4 Onomástica berebere medieval y lingüística

Abdallah Boumalk (IRCAM) Onomastique médiévale. Approche linguistique.

(IRCAM) Onomastique médiévale. Approche linguistique. Kamal Nait Zerrad (INALCO) Toponymes et anthroponymes dans les sources médiévales : comparaison entre les ouvrages d’El Idrisi, El Bekri et Ibn Khaldoun.

(INALCO) Toponymes et anthroponymes dans les sources médiévales : comparaison entre les ouvrages d’El Idrisi, El Bekri et Ibn Khaldoun. Ahmed El Bahi (univ Tunis) Les grandes propriétés foncières en Ifriqiya pendant le Haut Moyen Âge.

(univ Tunis) Les grandes propriétés foncières en Ifriqiya pendant le Haut Moyen Âge. Intissar Sfaxi (univ Aix-Marseille) Témoignage de la pérennité de l’usage anthroponymique et ethnonymique libyque au Moyen Âge dans Kitā al-‘ibar d’Ibn Khaldoun.

12h15-14h15 : Sesión 5 Reconocimiento de la diversidad de las lenguas