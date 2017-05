Annonce

Argumentaire

Les récits de la dernière Cène (Matthieu 26, 26-30 ; Marc 14, 22-25 ; Luc 22, 18-20) ont connu une importante réception au Moyen Âge et à l'époque moderne, selon une large typologie de genres littéraires : commentaires, sermons, recueils de Sentences (celles de Pierre Lombard en particulier et leurs commentaires), commentaires du Décret de Gratien, commentaires liturgiques, traités de controverse, etc.

On retiendra ici pour le Haut Moyen Âge le commentaire de Paschase Radbert (De corpore et sanguine Domini), pour les XIIe-XIIIe s., ceux de Pierre le Mangeur et de Thomas d’Aquin, les traités sur les sacrements d’Hugues de Saint-Victor (De Sacramentis) ou de Baudoin de Ford (De Sacramento altaris), le traité de liturgie de Guillaume Durand (Rationale divinorum officiorum), mais aussi les recueils de Sentences, au premier rang desquels celui de Pierre Lombard (dist. 8 à 13 du Livre IV) et ses commentaires, ceux du Décret de Gratien. Le sujet a connu un regain d’intérêt au XVIe s., avec la controverse autour de la présence réelle dans la Cène. Seront étudiés les commentaires de Wolfgang Musculus et de Jean Oecolampade à côté de traités plus classiques comme le Petit traité sur la Cène de Jean Calvin (Strasbourg, 1541), mais aussi les commentaires catholiques, ceux de Cajetan et Maldonat.

La réception du dernier repas de Jésus dans l’iconographie sera envisagée dont celle que l’on trouve dans L’Hortus deliciarum d’Herrade de Landsberg, celle située sur le portail central de la Cathédrale de Strasbourg et sur les gravures de Urs Graf pour l'ouvrage de Jean Geiler, Der Text des Passions oder Leydens Christi. Un atelier sera aussi consacré à la Cène de Léonard de Vinci et à ses interprétations récentes.

Cette école d'été (Summer School), organisée par la Faculté de théologie protestante de l'Unistra, propose des sessions de travail (Conférences et ateliers) du 4 au 6 juillet 2017, à Strasbourg, ainsi que des visites commentées, sur "Les récits de la dernière Cène de Jésus et leur réception au Moyen Âge et à l'époque moderne". Il s'agit de travailler sur la réception des textes bibliques (Matthieu 26, 26-30 ; Marc 14, 22-25 ; Luc 22, 18-20) à travers l'exégèse médiévale et moderne, l'art, la musique et le théâtre. Des enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg, du CNRS, de l'EPHE, spécialistes internationalement reconnus de la discipline, permettront aux étudiants de niveau master 2, doctorat et post-doctorat d'approfondir les méthodes d'investigation et les enjeux de la réception de ces textes fondateurs.

Programme

Tuesday July 4th ǀ Mardi 4 juillet

Palais universitaire

9h00-9h30

Welcome and introduction ǀAccueil des participants et introduction au thème

9h30-10h30

Inaugural Lecture ǀConférence inaugurale

Les récits de la dernière Cène dans l’exégèse contemporaine

(Christian Grappe)

10h30-10h45

Questions and debate ǀ Questions et débats

11h00-12h30

Keynote ǀConférence magistrale

La réception des récits de la dernière Cène au Moyen Âge

(Gilbert Dahan)

Collegium Wilhelmitanum

14h00-14h30

Lecture ǀ Conférence The Glossa ordinaria (XIIesiècle )

(Annie Noblesse-Rocher)

15h00-17h00

Workshop ǀ Atelier de travail

Les sources médiévales (sous la direction de Gilbert Dahan)

At the Cathedral ǀ Devant la cathédrale

17h00-18h00

Lecture ǀ Conférence

La Cène dans le cadre du portail central de la cathédrale

(Christian Grappe)

Wednesday 5th July ǀ Mercredi 5 juillet

Palais universitaire

9h30-10h30

Keynote ǀ Conférence magistrale La réception des récits de la dernière Cène dans les sources protestantes du XVIe siècle : les questions controversées

(Annie Noblesse-Rocher)

11h00-12h00

Workshop on the sources of the modern Era Atelier de travail sur les sources du XVIesiècle

(sous la direction d’Annie Noblesse-Rocher)

Grand Séminaire

14h00-15h00

Outstanding books of the Grand Séminaire’s Library Les livres remarquables de la bibliothèque du Grand Séminaire

15h00-17h00

Lecture ǀ Conférence

La dernière Cène dans les Passions polyphoniques des

XVe et XVIesiècles

(Beat Föllmi)

Thursday July 6th ǀ Jeudi 6 juillet

Palais universitaire

9h00-10h00

Keynote ǀ Conférence magistrale

Cènes sculptées : expression de la politique clunisienne ?

(Denise Borlée)

10h30-11h45

Workshop ǀ Atelier

La Cène de Léonard de Vinci : une dissidence dominicaine

(Remy Vallejo)

Sélestat, Bibliothèque humaniste

14h00-14h30

Library tour ǀ Visite de la Bibliothèque

14h30-15h30

La réception des récits de la Cène dans le théâtre médiéval

(Gilbert Dahan)

16h00-17h30

Workshop ǀ Atelier

Les représentations du repas de Jésus sur le gravures de Urs Graf (1506)

Comité scientifique

Denise Borlée (Université de Strasbourg)

Régis Burnet (Université catholique de Louvain)

Gilbert Dahan (EPHE/CNRS)

Wim François (Université catholique de Leuven)

Christian Grappe (Université de Strasbourg)

Annie Noblesse-Rocher (Université de Strasbourg)

Information

Frais d’inscription : 50 €

L’inscription sera définitive lorsque les frais d’inscription seront versés.

Les frais de transport et de logement sont à la charge des participants.

Une liste d’hébergements pour tous les budgets sera envoyée après inscription.

Une attestation de participation sera fournie.

Cette formation permet d’acquérir 1,5 crédits ECT

Lieux qui feront l’objet d’activités scientifiques et culturelles :

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (étude du portail central)

Bibliothèque du Collegium Wilhelmitanum (Chapitre Saint-Thomas)

Bibliothèque humaniste de Sélestat

Annie Noblesse-Rocher

Université de Strasbourg

Faculté de Théologie protestante

BP 90020

9 place de l’Université

F-67084 Strasbourg Cedex

noblesseannie@gmail.com