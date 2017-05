Accueil« Moving Frontiers » – Faire et défaire

Annonce

Présentation

Le projet de « Moving frontiers – Do and undo / Faire et défaire » est de produire des imaginaires qui éprouvent pratiquement et théoriquement toutes les frontières que nous rencontrons quotidiennement et avec lesquelles nous devons tous composer, à l’intérieur de nos pratiques, mais surtout entre nos pratiques. Il s’agit ainsi de constituer un lieu de création de pratiques artistiques, théoriques et politiques radicales capables d’interroger notre époque. Ce dispositif est conçu par Sylvie Blocher, Antoine Idier et Geoffroy de Lagasnerie.

Sept artistes et théoriciens internationaux émergents ont été sélectionnés. L’équipe de « Moving frontiers – Do and undo / Faire et défaire » sera composée de Soufiane Ababri, Alfredo Coloma, Badr El-Hammami, Jean-David Nkot, Felix Toro, Caroline Trucco, Hua Yang. Reconnus, leurs travaux ont été montrés et produits dans des musées, centre d’arts, biennales et/ou résidences du monde entier.

Porgramme