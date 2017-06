Annonce

Argumentaire

Après la première édition qui a connu un énorme succès, l’université internationale d’Agadir-Universiapolis en collaboration avec la faculté du tourisme de l’université de Cordoue en Espagne, projette l’organisation de la deuxième édition du colloque international sur le tourisme du 26 au 28 mars 2018 autour de la question du Place branding, cette session rassemble professionnels et chercheurs de plusieurs disciplines qui s'intéressent au Branding en tourisme et aussi à la gouvernance des territoires touristiques. Dans une perspective comparative et interdisciplinaire, le colloque « gouvernance et branding des territoires touristiques » a pour objectif de s’interroger sur les différentes significations des images des destinations, villes et territoires touristiques.

Ce colloque qui intervient à un moment où la plupart des destinations touristiques sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses incertitudes tant structurelles que conjoncturelles, se place dans une perspective comparative et interdisciplinaire (pluralité scientifique). Les communications comparant les images de marque de plusieurs territoires touristiques. En s’interrogeant notamment sur les moyens qui permettent de changer l’image perçue et vécue vers l’image voulue.

Le colloque s’interroge aussi sur la diversité des images des destinations touristiques (matérielles, visuelles de marque et promotionnelle. Plusieurs questions seront abordées au cours de ce colloque :

Comment construire et développer l’attractivité et l’image touristique d’une destination par le marketing territorial ?

Peut-on renforcer l’attractivité d’un territoire à partir d’une offre culturelle ou naturelle ? L’identité culturelle ou naturelle peut-elle valoriser une destination ?

Quels sont les éléments de l’image touristique d’une destination ?

Y-a-t-il plusieurs images touristiques destinées à chaque type de voyageurs ?

De quelle manière les symboles architecturaux, patrimoniaux ou artistiques sont-ils utilisés à des fins touristiques ?

Selon quels mécanismes l’image dominante d’un territoire touristique peut être remplacée par une nouvelle image ?

Comment les labels pourraient-ils participer à la promotion des territoires touristiques ?

Les paysages, le patrimoine et les produits de terroir peuvent-ils être utilisés comme argument de communication des marques territoriales ?

La mise en image des territoires par des marques peut-elle se faire par d’autres moyens que la labellisation ?

Les appellations protégées concernant les produits de terroir réussissent-elles à développer les territoires touristiques ?

Quelles sont les dynamiques qui pourraient redéfinir l’identité des espaces touristiques ?

Quel est l’impact de la gouvernance sur la maîtrise de l’image de la destination touristique (ville ou territoire) ?

Comment une stratégie collective peut-elle avoir un effet sur l’identité et l’image perçue et perfectionner les conditions de la compétitivité ?

Les acteurs locaux peuvent-ils produire des images des territoires touristiques ?

La mise en réseau d’acteurs publics, privés, associatifs peut-elle avoir un effet positif sur le marketing territorial ?

La gouvernance peut-elle être considérée comme un instrument de structuration des projets touristiques ?

C'est à ces questions et à bien d'autres que ce colloque tentera de répondre.

Conditions de soumission

Les propositions de communication doivent être envoyées à l'adresse : colloque.international@universiapolis.ma

Merci d'envoyer les propositions en format word.

Seules les propositions de communication respectant les critères ci-dessus seront examinées.

La langue de travail du colloque sera le français. Des communications en anglais, en espagnol et en arabe seront aussi accueillies.

Les propositions de communication orale ou affichée comporteront :

Un titre

Un résumé (500 caractères maximum, espaces compris)

Calendrier

15 décembre 2017 : date limite de réception des propositions de communication

05 janvier 2018 : réponse du comité scientifique

05 février 2018 : réception des textes définitifs

Frais d'inscription

Les frais d’inscription et de participation seront à régler sur place :

40 euros pour les doctorants.

50 euros pour les enseignants chercheurs.

Coordinateur scientifique

Hassan Faouzi, Université Internationale d’Agadir, Universiapolis. Courriel : colloque.international@universiapolis.ma

Zineb Lebiad, Université Internationale d’Agadir, Universiapolis.

Comité d'organisation

Sebastián Bianchini, Facultad de Turismo y Ambiente - Universidad Provincial de Córdoba, Espagne

El Achmit Jamal, Université Ibn Zohr, Université Internationale d’Agadir, Universiapolis

Faouzi Hassan, Université de Lorraine (Metz), Université Internationale d’Agadir, GEOFAO, cabinet d’études et d’ingénierie, Agadir

Hammi Tarik, Ecole Supérieure de Tourisme, Université Internationale d’Agadir, Universiapolis

Bouslikhane Anass, Ecole Supérieure de Tourisme, Université Internationale d’Agadir, Universiapolis

Comité scientifique