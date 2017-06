Annonce

Apresentação

Nas últimas décadas, devido ao incentivo de várias instituições como por exemplo a Rothschild Foundation, tem-se assistido a um acréscimo do interesse pelo tema dos manuscritos judaicos medievais, inclusivamente na Península Ibérica, com assinaláveis resultados ao nível da investigação arquivística e da apresentação dos respectivos resultados. Na verdade, trata-se de uma continuação dos trabalhos de investigação e interpretação empreendidos por autores consagrados sobre o tema, quer em Espanha, quer em Portugal, ao nível das histórias nacionais e locais.

É certo que mesmo na Península Ibérica contamos com realidades distintas, quer no que respeita ao espaço geográfico das comunidades judaicas e suas idiossincrasias, quer ao nível da massa documental ao dispor (que resistiu ao tempo), de região para região: quantitativos, diferente tipologia documental, alfabetos e línguas em que estão redigidos.

Para abarcar toda esta diversidade documental partimos do pressuposto de considerar “manuscritos judaicos medievais” toda a documentação manuscrita medieval produzida ou co-produzida pelos judeus - assinando ou não estes os documentos, mas de qualquer forma estando presentes no acto jurídico (ou outro) que lhes diz respeito (é este caso mais comum em Portugal) - escrita em caracteres hebraicos, arábicos ou latinos, e em Hebraico ou nas diversas línguas peninsulares.

O objectivo fundamental deste encontro é dar a conhecer esta diversidade apurada na investigação dos manuscritos medievais judaicos, e partilhar conhecimentos, conclusões, metodologias de análise e perspectivas de trabalhos futuros. No nosso caso, este encontro assinalará também a parte final do desenvolvimento do nosso projecto subsidiado pela Rothschild Foundation, e tendo como instituição de acolhimento o CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora http://www.cidehus.uevora.pt/ ): “Portuguese Jewish Sources in Mediaeval Times”.

O encontro desenrolar-se-á durante dois dias. O primeiro será na cidade de Almada, separada de Lisboa pelo rio Tejo (mas de muito fácil acesso http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2), pelo facto simbólico do respectivo Arquivo Municipal possuir à sua guarda um documento que lhe confere um significado especial no âmbito deste encontro: um dos raros pergaminhos que sobreviveram (e até agora o único não truncado), emanado pela própria autoridade comunal judaica portuguesa – neste caso a Comuna de Lisboa - e datado de 11 de Outubro de 1485. O segundo dia de apresentações terá lugar em Lisboa, na Faculdade de Letras de Lisboa, no âmbito do Centro de História.

Organização

José Alberto R. Silva Tavim

Lúcia Liba Mucznik

Maria Filomena Lopes de Barros

Programa

12 DE SETEMBRO (3ª FEIRA)

CASA DA CERCA

10H00-10H30: SESSÃO DE ABERTURA

José Alberto Tavim (Projecto Portuguese Jewish Sources in Mediaeval Times)

(Projecto Portuguese Jewish Sources in Mediaeval Times) António José de Sousa Matos (Vereador para a Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Almada)

(Vereador para a Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Almada) Hermenegildo Fernandes (Director do Centro de História da Universidade de Lisboa)

(Director do Centro de História da Universidade de Lisboa) Maria Filomena Lopes de Barros (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora)

10H30-11H00: SESSÃO I

Moderador: José Alberto Tavim (CH-ULisboa)

Imágenes para la Memoria: La Cultura Material de los Judíos en la Península Ibérica, José Hinojosa Montalvo (U. Alicante)

11H00-11H30: INTERVALO

11H30-13H00: SESSÃO I

Moderador: José Alberto Tavim (CH-ULisboa)

O registo do património judaico nas Chancelarias Régia e da Comuna. Os latifúndios dos ricos judeus cortesão ao sul do Tejo, Maria José Pimenta Ferro Tavares (UAb, FSCH-UNL)

(UAb, FSCH-UNL) A câmara da vereação da comuna dos judeus de Lisboa em 1485: múltiplas reflexões em torno de um documento singular, Amélia Aguiar Andrade (IEM-UNL)

13H00-14H30: ALMOÇO

14H30-15H00: VISITA AO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ALMADA

Orientação: Paulo Reis e Maria Fernanda Cruz, A visita ao Arquivo Municipal de Almada, para o público assistente, no âmbito deste encontro, realizar-se-á das 14.30 às 15.00, no número máximo de 16 pessoas, conforme a ordem de inscrição.

15H15-16H15: SESSÃO II

Moderadora: Maria José Pimenta Ferro Tavares (UAb, FSCH-UNL)

Jóias da documentação judaica medieval portuguesa, José Alberto Rodrigues da Silva Tavim (CH-ULisboa), Lúcia Liba Mucznik (BNP)

(CH-ULisboa), (BNP) La producción y difusión de manuscritos hebreos sobre salud femenina en la Peninsula Iberica, Carmen Caballero Navas (U. Granada)

16H15-16H45: INTERVALO

16H15-18H15: SESSÃO II

Moderadora: Maria José Pimenta Ferro Tavares (UAb, FSCH-UNL)

Matrimonio y divorcio a la luz de la tradición manuscrita hebrea hispanomedieval, Ricardo Muñoz-Sola (U. Salamanca)

(U. Salamanca) Cultura tabeliónica e língua: a propósito de uma kettubá da Biblioteca Pública de Évora, Maria Filomena Lopes de Barros (CIDEUS-UÉ)

18H15-19H30: VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DE ALMADA

Orientação: Dr. Alexandre Flores

20H00: JANTAR

13 DE SETEMBRO (4ª FEIRA)

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, ANFITEATRO III

10H00-10H30: SESSÃO DE ABERTURA

José Alberto Tavim (Projecto Portuguese Jewish Sources in Mediaeval Times)

(Projecto Portuguese Jewish Sources in Mediaeval Times) Hermenegildo Fernandes (Director do Centro de História da Universidade de Lisboa)

(Director do Centro de História da Universidade de Lisboa) Fernanda Olival (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora)

10H30-11H00: SESSÃO III

Moderadora: Lúcia Liba Mucznik (BNP)

O Hebraico como Língua dos Hebreus, José Augusto Ramos (CH-ULisboa)

11H00-11H15: INTERVALO

11H15-13H15: SESSÃO III

Moderadora: Lúcia Liba Mucznik (BNP)

El estúdio de la Biblia y la lengua vernácula: Castilla, siglo XIII, Esperanza Alfonso (CCHS-CSIC)

(CCHS-CSIC) Micrographic Masorah of Late Medieval Spanish Bibles, Maria Teresa Ortega-Monasterio (CCHS-CSIC)

(CCHS-CSIC) Os cólofones dos manuscritos hebraicos medievais portugueses como fontes de informação histórica relevante, Tiago Moita (ARTIS-UL)

13H15-15H00: ALMOÇO

15H00-17H00: SESSÃO IV

Moderadora: Ana Maria Rodrigues (CH-ULisboa)

A literacia da população judaica no Portugal medieval: elementos para o seu conhecimento, Saul António Gomes (U. Coimbra)

(U. Coimbra) A monarquia portuguesa e as comunidades judaicas do seu território (Séculos XII-XV), Manuela Santos Silva (CH-ULisboa)

(CH-ULisboa) Judíos en los manuscritos gallegos medievales Maria Gloria de Antonio Rubio (CSIC, IEG-“Padre Sarmiento”)

17H00-17H15: INTERVALO

17H00-18H45: SESSÃO IV

Moderador: Ricardo Muñoz-Solla (U. Salamanca)

Manuscritos Hebraicos de la Corona de Aragón (s. XIV-s.XV), Meritxell Blasco Orellana (U. Barcelona)

(U. Barcelona) Legado manuscrito hebraico del Reino de Navarra, Eunate Mirones Lozano (U. Salamanca)

18H15-19H15: SESSÃO DE ENCERRAMENTO