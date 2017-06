Résumé

Le présent colloque se propose d’étudier la présence et l’exploitation des figures de la Grèce ancienne en France et en Italie aux XIVe et XVe siècles, et les nouvelles formes d’ « actualité » qu’elles prennent dans les textes, avec l’évolution du regard et de l’interprétation des auteurs, avec aussi les décalages qui existent entre l’Italie et la France. Le corpus d’analyse pourra s’étendre des écritures de l’histoire au sens très large aux traductions / adaptations de textes latins et grecs, aux ouvrages didactiques, à la poésie et au théâtre.