Cette réunion académique a pour objectif de réfléchir sur les multiples facettes de l’alimentation comme manifestation de la distinction et de la différence dans les systèmes religieux. Distinguer c’est avant tout opérer une séparation entre les membres d’une communauté et le reste du « monde ». L’adoption de normes déterminées contribue à construire une identité religieuse distincte par rapport aux personnes qui ne suivent pas les mêmes règles. Or, les techniques de préparation, le choix des aliments et des ingrédients, tout comme les modes de consommation adoptés représentent un champ d’action privilégié pour observer ce phénomène. Pour cette raison, dans cette journée d’étude on explorera les différentes manifestations de la distinction alimentaire, comme les jeûnes et les interdits, la relation entre la consommation d’aliments et la hiérarchie religieuse, les critères d’élection ou d’exclusion d’aliments comme reflet de l’appartenance à un système religieux ou comme différenciation à l’intérieur du même groupe. Notre perspective est comparative et diachronique.

Workshop, Université libre de Bruxelles (ULB) – CIERL, april 20, 2018

The aim of our workshop is to analyse the many ways food served and serves as a factor of distinction between religious systems, how it was and is used to draw frontiers within communities and with the “rest of the world”. Adopting such norms contributed and contributes to the formation of singular religious identities, elements of distinction from other individuals and groups that don’t follow the same rules. Choices of ingredients, of ways of preparing and ways of consuming food are a privileged field for the study of religious differentiation. The workshop will explore different examples of food distinction, such as fasting and dietary restrictions, the links with religious hierarchies, criteria for promoting or excluding ingredients as a sign of religious belonging and/or a factor of religious distinction. Our perspective is comparative and diachronic.

The papers of this worshop will be published in a series or periodical after peer review.

