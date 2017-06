Résumé

Cette table ronde internationale sera l’occasion de réfléchir via les sources textuelles et/ou matérielles sur le phénomène du luxe de l’empire des steppes à l’époque des Ilkhans et des Timourides en intégrant les héritages du milieu mésopotamien et iranien et ce, depuis l’époque préislamique. Les réflexions porteront aussi sur les éléments de la culture nomade qui y sont incorporés, qu’ils soient associés à la personne du souverain, à l’aristocratie dans un ensemble de codes, d’artefacts ou de symboles, ou au contraire dispensés par le biais de la troisième fonction (distributions de biens, de denrées, de présents) à destination des populations concernées. Cette rencontre sera l’occasion de mesurer, en dehors des thèmes convenus, les composantes du luxe chez les Iraniens, les Turco-Mongols et leurs descendants, entre ostentation et objets de prestige personnel, et d’évaluer le poids de l’acculturation autour de ce concept.