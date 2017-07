Hommage à Souleymane Bachir Diagne

Annonce

Société Sénégalaise de Philosophie (Sosephi)

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Argumentaire

Après une carrière distinguée au sein du Département de Philosophie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Bachir Diagne enseigne depuis une quinzaine d’années aux États Unis d’Amérique d’abord à la Northwestern University de Chicago puis à la Columbia University de New York.

Souleymane Bachir Diagne a développé au cours des années une œuvre philosophique multiforme et influente que ce soit à l’étranger ou au Sénégal.

Ses premiers travaux ont essentiellement porté sur l’histoire de la logique mathématique et l’algèbre de Boole avec des publications sur George Boole mais également sur des précurseurs de la logique mathématique comme Leibniz ou Descartes. Dans ce cadre, il a publié la première traduction française complète des Lois de la pensée de George Boole et a produit une biographie intellectuelle de Boole. En droite ligne de ces recherches, il a introduit l’enseignement de la logique formelle à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

À coté de ces premiers travaux de logique, Souleymane Bachir Diagne a développé deux autres axes de recherches qui chacun a donné un certain nombre de publications importantes et que l’on pourrait classer –de manière quelque peu impropre mais cependant éclairante– dans ce que les américains nomment les area studies. Le premier axe est celui de la philosophie en terre d’islam qui a généré une série d’articles et un livre consacrés notamment au philosophe pakistanais Muhammad Iqbal et a culminé avec son essai Comment philosopher en Islam. Le second axe de recherche se déploie autour des débats sur la philosophie en Afrique noire et a également produit une série d’articles et de livres dont les plus influents sont Léopold Sédar Senghor, l’art africain comme philosophie et L’encre des savants. Réflexions sur la philosophie en Afrique. Une fusion de ces deux axes de recherches a été opérée par Souleymane Bachir Diagne dans son livre Bergson postcolonial. L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et Muhammad Iqbal en démontrant que la philosophie de Bergson est le véritable pont reliant Iqbal et Senghor.

En concomitance de cette œuvre proprement philosophique, Diagne a participé à l’élaboration de politiques concrètes notamment en sa qualité de conseiller de Abdou Diouf, Président de la République du Sénégal. Il a en conséquence développé une pensée prospective qui s’est articulée autour de celle du philosophe et prospectiviste franco-sénégalais Gaston Berger et qui lui a permis de proposer une intéressante analyse du développement économique et de son rapport au temps et à la tradition. Diagne a d’ailleurs coordonné dans ce cadre le livre : Gaston Berger : introduction à une philosophie de l’avenir aux Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal, coédité avec Heinz Kimmerle le livre : Temps et développement dans la pensée de l’Afrique subsaharienne et a publié un certain nombre d’articles sur le temps du développement, la dialectique tradition/modernité....

Malgré son éloignement, Souleymane Bachir Diagne avait jusqu’à présent été également rattaché à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À l’occasion de son récent départ à la retraite de cette Institution et pour rendre hommage à son membre le plus éminent, la SOSEPHI organise les 20, 21 et 22 décembre 2017 une conférence internationale consacrée à son œuvre.

Thèmes

Nous sollicitons des articles abordant un aspect de l’œuvre de Souleymane Bachir Diagne ou un thème voisin.

Nous sommes particulièrement intéressés par des articles portant sur les thèmes suivants, étudiés à partir des écrits de Souleymane Bachir Diagne :

L’algèbre de la logique de Boole, ses précurseurs et ses rapports avec la postérité que ce soit en informatique ou en logique formelle. La question de l’universalité de l’activité philosophique et les débats autour d’une spécificité de la pensée africaine Le renouveau de la pensée islamique. L’interaction entre les sciences et la philosophie moderne et les théologie et philosophie islamiques Tradition, modernité et prospective. La question de la traduction et de l’interculturalité.

Modalités de soumission

Les résumés des communications (maximum 1000 mots) sont à envoyer à Hady Ba hady.ba@ucad.edu.sn ou Oumar Dia : oumar.dia@ucad.edu.sn

avant le 15 aout 2017.

Les notifications d’acceptation parviendront aux auteurs avant le 30 aout 2017. Les articles acceptés (50000 signes au maximum) devront parvenir aux organisateurs avant le 31 septembre 2017.

Les langues de la conférence sont l’anglais et le français. Les articles seront donc indifféremment acceptés dans l’une ou l’autre langue

Comité de Sélection

Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, FLSH Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dr Mouhamadou El Hady BA, FASTEF Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dr Oumar Dia, FLSH Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dr Bernard Dione, EBAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dr Bado Ndoye, FLSH Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Conférenciers invités

Yaovi AKAKPO Université de Lomé

Etienne BALIBAR Université Paris Ouest Nanterre & UC Irvine

Christian BERNER Université Paris Ouest Nanterre

Barbara CASSIN CNRS

Augustin Kouadio DIBI Université de Cocody à Abidjan

Ramatoulaye DIAGNE MBENGUE Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Lewis GORDON University of Connecticut at Storrs

Philippe van HAUTE Université Radboud à Nijmegen

Abdourahmane IDRISSA Think Tank EGPA Niamey Niger

Chike JEFFERS Dalhousie University Canada

Ablaye Elimane KANE Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dermot MORAN University College Dublin

Marie Teuw NIANE Université Gaston Berger de Saint Louis

Aloyse Raymond NDIAYE Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Bado NDOYE Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Emmanuelle SAADA Columbia University New York

Mahamadé SAVADOGO Université de Ouagadougou

Luca Maria SCARANTINO Université de Milan

Shahid RAHMAN Université Charles de Gaule de Lille

Achille VARZI Columbia University New York

Lieu

Le colloque aura lieu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dates importantes

Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 aout 2017

Date d’envoi des notification d’acceptation : le 30 aout 2017

Date limite d’envoi des articles : le 30 septembre 2017

Dates du colloque : les 20, 21 et 22 décembre 2017

Contacts

Pour toute information complémentaire, prière de contacter :

Hady Ba hady.ba@]ucad.edu.sn ou Oumar Dia : oumar.dia@ucad.edu.sn