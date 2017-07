Faire face aux risques en agriculture

Annonce

Ce colloque permettra de faire le point sur l’état des connaissances en management des risques en agriculture, en bénéficiant du retour d’expérience des acteurs et partenaires du monde agricole et des résultats des chercheurs internationaux en sciences sociales travaillant sur cette thématique de recherche. L’objectif de ce colloque est notamment de contribuer à une réflexion sur les enjeux auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd’hui en termes de risques, et comment ils y font face. Ce colloque a pour vocation de servir aux agriculteurs et décideurs pour une agriculture plus résiliente et viable.

L’objectif de ce colloque est de solliciter les chercheurs internationaux en sciences sociales (sciences économiques, sciences de gestion, sociologie, droit, anthropologie, histoire, géographie, sciences politiques, philosophie, agronomie des territoires, …) et les partenaires du monde agricole (agriculteurs, Chambres d’agriculture, assureurs, coopératives, pouvoirs publics, banques, firmes agro-industrielles, experts agricoles…) afin de répondre à plusieurs questions qui se posent en agriculture. Quelle est l’offre et la demande en instruments de gestion du risque ? Comment les agriculteurs perçoivent-ils les risques aujourd’hui ? Quelles différentes stratégies de gestion des risques adoptent-ils (stratégies propres à l’exploitation comme le lissage de la consommation ou du revenu, ou stratégies de marché faisant appel notamment aux assurances ou aux produits dérivés) ? Comment les agriculteurs gèrent les risques ex ante (diversification, contrats de production ou de commercialisation, assurances...) et ex post (stratégies d’adaptation après la survenance d’un évènement) ? Comment rendre l’exploitation plus robuste, plus résiliente pour faire face à des évènements extrêmes ? Quel doit être le rôle d’une politique agricole en matière de gestion du risque ? Que penser des politiques agricoles en place dans les divers pays du globe ?

Les exigences de qualité et de prix du secteur agro-alimentaire et de la grande distribution, doublé d’un environnement législatif de plus en plus exigeant peuvent réduire la marge de manœuvre et le pouvoir de négociation des agriculteurs ;

Challenges and context

Agriculture is a particularly complex sector due to multiple risks and uncertainties farmers face at different levels (farm level, international level…). Farmers are confronted to risks whose likelihood and frequency increase:

Price volatility is a major issue for farmers with the liberalization of agricultural markets and the CAP reform;

Quality and price requirements of the agri-food, mass retailing sectors, and an increasingly restrictive legislation reduce farmers’ room to maneuver and their bargaining power;

Global warming represents a substantial challenge in developed and developing countries. This phenomenon causes an increase in the frequency of extreme events (floods, drought…) which lead some countries to offer crop insurance (e.g. France) or other instruments (microfinance…);

Agriculture adopts new technologies (robots, GMOs, nanotechnologies, big data…) that can represent new risks and opportunities for farmers.

Objectives

The objective of this international symposium is to bring together international researchers in social sciences (economics, management, law, sociology, anthropology, history, geography, political science, philosophy, agronomy…) and agricultural professionals (farmers, agricultural chambers, cooperatives, ministries and other public authorities, insurance companies, agricultural experts, banks, agribusiness firms…) to answer several questions that arise in agriculture. What is the offer and demand of risk management instruments? How do farmers perceive risks today? What different strategies do they develop to handle risks (on-farm instruments or market instruments such as insurance or futures markets)? How do farmers manage risks ex ante (diversification, marketing and production contracts, insurance…) and ex post (adaptation strategies following the occurrence of an event)? How can farms become more robust and resilient to overcome extreme events? What should the role of agricultural policy as regards agricultural risk management be? What do we make of the past agricultural policies in various countries of the globe?

This symposium will allow an update on the state-of-the-art in risk management in agriculture, with the feedback and experience of agricultural professionals and research results from international academics of the social sciences. The goal of this conference is to contribute to a joint reflection on the challenges farmers are facing today in terms of risks and how they cope. This symposium aims at providing guidance to farmers and policy-makers for a more viable and resilient agriculture.

The conference will be in English and French languages (simultaneous interpretation service will be available for the plenary sessions).

Scientific topics

All conference proposals on risks in agriculture are welcome. Contributors are encouraged to develop proposals on sensitive issues and emerging challenges on risks in agriculture in developed or developing countries. Proposals may focus on the following themes (but are not limited to this list):

Risk management instruments and actors (agricultural cooperatives, insurance companies, contracts, futures…)

Risk and diversification strategies (wood sector, agricultural methanization, biofuels, agrotourism, short supply chains…)

Risk, public policy and regulatory development (CAP, CETA, TAFTA…)

Risk and uncertainty linked to the complexity of the farming sector

Farmers’ risk perceptions, attitudes and aversion

Organization of agro-food sectors and price and quality risks for farmers

Agricultural crisis/es and learning process

New technologies, opportunities and risks

Quality and food safety in food chains

Liberalization of agricultural markets and price volatility

Mitigation and adaptation strategies to climate change in developing and developed countries

Agriculture, risks and natural resource management (water, soils…)

Occupational risks in agriculture

Adaptation to risk and resilience in agriculture

Risks and urban agriculture

Complementarity between agricultural systems and risk management

Calendar

Communications and proposals for workshops

Proposals for workshops

1-2 pages, including theme, the name of the Coordinator, the summary of the workshop (300 words maximum) and the list of contributors and their respective contributions :1st October 2017

The Scientific Committee's response: 21st October 2017

Proposals for communications

2-3 pages, including about 1000 words + 10 bibliographic references (in French or in English) : 1St October 2017

The Scientific Committee's response: 21st October 2017

Communications

(20 pages maximum) and workshops in their final format : January 15, 2018

Symposium : February 22-23, 2018



Organization

Format of contributions: no specific format is required. Papers must be based on a theoretical or epistemological, conceptual (with or without mathematical modeling) or empirical approach (case studies, field studies, econometrics, computational methods). Papers based on case studies, on a state of empirical knowledge or a literature review are also welcome. Contributions may be written by researchers (Scientific contributions) or professionals (Studies).

* Studies focus on an empirical analysis (case studies, empirical surveys, sharing of experience) on risks in agriculture. They will be evaluated on the quality of the collected data/material, the originality, implications, coherence, and ability to have a critical eye on the results.

* Scientific contributions focus on a theoretical, conceptual and/or empirical approach based on scientific references regarding risks in agriculture. They shall be appraised according to the originality of the method and analysis, quality of results, theoretical and/or empirical input compared to existing literature.

Apart from individual papers, we also encourage:

➢ Workshops: a coordinator proposes a workshop theme whose program and animation will be under his/her responsibility. The workshop proposal must mention the theme, name of coordinator, a summary of the workshop (500 words maximum) and a list of speakers, their laboratory/university/school/institution, and the title of their respective contributions. Each workshop lasts 2 hours maximum.

Publication: the best contributions will be selected for publication (peer-reviewed journals) that will be further specified.

Participants: the conference is open to all scholars, professionals, PhD students, and students interested in the theme of the symposium on registration.

Registration

The registration for the Conference will be recorded after payment. Fees cover coffee breaks and lunch. Gala fees (evening of the 22nd of February) represent 50 euros extra.

'Early bird' registration until December 10, 2017: 120 euros (students) and 240 euros (researchers and professionals)

Students (after December 10, 2017) registration fee: 150 euros

Researchers and professionals (after December 10, 2017) registration fee: 300 euros

Organizing committee

Sylvie Lupton (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Nalini Rakotonandraina (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Loïc Sauvée (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Hanitra Randrianasolo (University of Paris-Sud, UniLaSalle),

(University of Paris-Sud, UniLaSalle), Michel Dubois (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), François Delaisse (Groupama Paris Val de Loire),

(Groupama Paris Val de Loire), Estelle Escamilla (Groupama Paris Val de Loire),

(Groupama Paris Val de Loire), Thierry Dechêne (Groupama Paris Val de Loire)

Scientific committee

Zohra Bouamra-Mechemache (Toulouse School of Economics, INRA),

(Toulouse School of Economics, INRA), Ben Bradshaw (University of Guelph),

(University of Guelph), Jean Cordier (AgroCampus Ouest),

(AgroCampus Ouest), Toni Darbas (CSIRO),

(CSIRO), Yann De Mey (Wageningen University & Research),

(Wageningen University & Research), Michel Dubois (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Muriel Figuié (CIRAD, UMR MOISA, Montpellier),

(CIRAD, UMR MOISA, Montpellier), Robert Finger (ETH Zürich),

(ETH Zürich), Alberto Garrido (Universidad Politécnica de Madrid),

(Universidad Politécnica de Madrid), Françoise Gérard (CIRAD, UPR GREEN, Nogent-sur-Marne),

(CIRAD, UPR GREEN, Nogent-sur-Marne), John Brian Hardaker (University of New England),

(University of New England), Raymond Jussaume (Michigan State University),

(Michigan State University), Richard Just (University of Maryland) ,

(University of Maryland) , Sylvie Lupton (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Bill Malcolm (University of Melbourne),

(University of Melbourne), Nadine Marshall (CSIRO),

(CSIRO), Claude Ménard (Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1),

(Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1), Miranda Meuwissen (Wageningen University & Research),

(Wageningen University & Research), Hanitra Randrianasolo (University of Paris-Sud, UniLaSalle),

(University of Paris-Sud, UniLaSalle), Daniel Rodriguez (University of Queensland),

(University of Queensland), Carla Roncoli (Emory University),

(Emory University), Pascal Salembier (Tech-CICO, Université de Technologie de Troyes),

(Tech-CICO, Université de Technologie de Troyes), Loïc Sauvée (INTERACT, UniLaSalle),

(INTERACT, UniLaSalle), Nicola Shadbolt (Massey University),

(Massey University), Ganesh Shivakoti (Arizona State University, AIT Bangkok),

(Arizona State University, AIT Bangkok), Vincent Smith (Montana State University),

(Montana State University), Inès Sneessens (ICEDD),

(ICEDD), Joshua Woodard (Cornell University),

(Cornell University), Bryan Wynne (Lancaster University),

(Lancaster University), Milad Zarin-Nejadan (University of Neuchâtel)

Contact: for questions about this conference, please contact Sylvie Lupton, conference@chaire- management-risques-agriculture.org