Risques et résilience dans les territoires

Résumé

Dans le cadre du programme de recherche « Risques, décision, territoire » du METS, la Société hydrotechnique de France (SHF) organise un colloque ayant pour thème « les apports de la notion de résilience à la gestion des risques ». Autour de trois sessions, pour permettre un dialogue interdisciplinaire entre les acteurs concernés par ces thématiques : La résilience : une notion opérationnelle ? Mesurable ? Comprise ? ; Résilience et territoires avec des sous-thèmes : infrastructures résilientes et résilience urbaine et approches diachroniques ; Gouvernance, concertation, résilience.