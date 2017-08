Résumé

Pour ses 25 ans, l’association Les Amis de l’IDEO (Institut dominicain d’études orientales) consacre un colloque aux enjeux et à la portée de l’action de l’IDEO dans la recherche sur l’islam et le dialogue interreligieux. Créée en 1952 à l’initiative du Père Georges Anawati, un des fondateurs de l’IDEO, l’association Les Amis de l’IDEO s’attache à faire connaître et à soutenir l’aventure de l’équipe de dominicains du Caire, ces « chercheurs de l’autre » installés au cœur de l’islam sunnite.