Résumé

Ce colloque international a pour ambition de rassembler les spécialistes suisses et européens qui étudient le tirage au sort. Il s’agira ainsi d’établir un état des lieux des recherches en cours, en croisant les investigations des historiens de la Suisse, des historiens des idées et des chercheurs en sciences politiques. De nature transdisciplinaire, ce colloque valorisera plus particulièrement les recherches doctorales, en positionnant les questionnements des jeunes chercheurs au centre du débat.