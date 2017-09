Annonce

Organisée par la MSH Val de Loire dans le cadre du projet APR ECRISA

Présentation

Financé par l’appel à projets « Initiative académique 2015 » de la Région Centre-Val de Loire, le projet « L’écriture, ses supports, ses archives» (ECRISA) se propose d’étudier l’écrit et ses supports dans toutes leurs formes par le biais d’une collaboration étroite entre la Maison des sciences de l'Homme Val de Loire et quatre laboratoires sciences humaines et sociales des universités d’Orléans et de Tours (Centre d'études supérieures de la Renaissance – CESR, Cités, territoires, environnement et sociétés – CITERES, Institut de recherche sur les archéomatériaux, Centre Ernest-Babelon – IRAMAT, le labortaoire ligérien de linguistique – LLL).

Cette journée d'étude proposera des communications ayant pour thématiques les trois axes de recherche du projet :

Les formes de l'écrit/ure, Les supports de l'écriture, Les archives de l'écrit et les collections patrimoniales du Val de Loire à l'Europe.

Programme

9h00 Accueil des participants

9h30 Introduction par Chiara Lastraioli, Directrice de la MSH Val de Loire et responsable scientifique du projet ECRISA

I. Les formes d’écriture

9h45 Paul-Alexis Mellet (CESR) Les remontrances imprimées (1560-1600): étude d'un corpus hétérogène

(CESR) Les remontrances imprimées (1560-1600): étude d'un corpus hétérogène 10h15 Olivier Marlet (CITERES) Informatisation et interopérabilité des données archéologiques de terrain

(CITERES) Informatisation et interopérabilité des données archéologiques de terrain 10h45 Pause

11h15 Modéliser le processus d’écriture d’un scripteur de haut niveau : intérêt et limites du repérage automatique des opérations de réécriture à l’aide du logiciel MEDITE

Jacqueline Lafont-Terranova (LLL),

(LLL), Flora Badin (LLL),

(LLL), Maurice Niwese (LLL),

(LLL), Elodie Comte (LLL),

(LLL), Guillaume Chevrot (MISC),

(MISC), Didier Colin (Université de Créteil, LLL)

11h45 Maxence Martin (MSH) La représentation des relations : présentation de l’outil d'exploration des graphes VisualGraphs

12h15 Déjeuner

II. Les supports de l’écriture

14h30 Florence Troin (CITERES) CartoMédit : de la théorie à la pratique

(CITERES) CartoMédit : de la théorie à la pratique 15h00 Xavier Bisaro (CESR) La pratique du chant en milieu scolaire à l’époque moderne, ses supports et ses effets (titre provisoire)

(CESR) La pratique du chant en milieu scolaire à l’époque moderne, ses supports et ses effets (titre provisoire) 15h30 Marie-Élisabeth Boutroue (CESR), Patricia Roger-Puyot (IRAMAT) Aspect de la matérialité du livre : encres et papiers

(CESR), (IRAMAT) Aspect de la matérialité du livre : encres et papiers 16h00 Pause

III. Archives de l’écrit et collections patrimoniales

16h30 David Rivaud (CESR) Le projet RENUMAR : établir, éditer et valoriser les documents d’archives des fonds régionaux

(CESR) Le projet RENUMAR : établir, éditer et valoriser les documents d’archives des fonds régionaux 17h00 Toshinori Uetani (CESR) Corpus « Bibliothèques Humanistes Ligériennes » et données des « Bibliotheques françoises » pour reconstituer les réseaux d’humanistes à la Renaissance

17h30 Discussion